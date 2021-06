Sorpresa ai casting di Amici, avete visto chi c’è? Nessuno se lo sarebbe mai aspettato: ecco di chi si tratta

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi è stata un autentico successo. La trasmissione conferma di essere una punta di diamante della rete del Biscione. A trionfare nella ventesima edizione del talent show è stata Giulia Stabile, ballerina romana con origini catalane. Giulia ha sbaragliato la concorrenza, battendo in finale il fidanzato Sangiovanni.

Amici, sorpresa ai casting: chi c’è

Dopo il successo della ventesima edizione, proseguono i casting per la nuova edizione del talent show di Canale 5. La ‘macchina’ di Maria De Filippi non si ferma mai. La produzione è già al lavoro per scoprire i nuovi talenti reclutati per la prossima edizione. Ai prossimi casting, inoltre, ci sarà una bellissima sorpresa.

La produzione del talent show, infatti, ha pubblicato un video sulle proprie pagine social, scrivendo nella didascalia: “I casting per la prossima edizione di Amici sono aperti. La nostra Giulia vi aspetta”. Per chi sosterrà il provino è probabile che incontri la vincitrice dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Come partecipare ai casting

Partecipare ai casting del talent show di Maria De Filippi è semplicissimo. Gli aspiranti allievi della scuola più famosa d’Italia possono compilare il form sul sito witty.tv, dove dovranno comunicare i dati anagrafici, la categoria d’appartenenza (canto o ballo) e descrivere in poche parole le principali esperienze personali e artistiche.

Una volta compilato e inviato il form sul sito di Witty, la redazione di Amici vi contatterà nel giro di pochi giorni per sostenere il provino. Tutti hanno iniziato in questo modo. Ovviamente la strada è in salita, ma, in caso di vittoria, il panorama è veramente bellissimo.