Anna Tatangelo, solo adesso spunta la verità: c’entra Gigi D’Alessio

La cantante Anna Tatangelo si ‘sbottona’ e solo adesso spunta la verità: ecco le sue parole su Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono una delle coppie più prolifiche del mondo della musica italiana. I due si fidanzano nel febbraio del 2005, ma la loro relazione amorosa viene ufficializzata solo nel dicembre dell’anno dopo. La collaborazione artistica è abbastanza proficua. Insieme si esibiscono con Un nuovo bacio, Il mondo è mio e tanti altri brani. D’Alessio scrive per la sua compagna Ragazza di periferia, classificatosi al terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo.

I due sono stati insieme dal 2005 fino al 2020, quando poi hanno annunciato la loro separazione. Dal frutto del loro amore è nato Andrea, unico figlio della coppia.

Anna Tatangelo, la verità su Gigi D’Alessio: le sue parole

Dopo la separazione da Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo finalmente si ‘sbottona’ e racconta tutta la verità sul suo rapporto con il cantautore napoletano. La Tatangelo è stata intervistata da Francesca Fagnani, conduttrice di Belve (in onda su Rai 2), alla quale ha raccontato: “Adesso mi sento libera, non c’è più nessuno da salvaguardare. Mi hanno detto di essere stata avvantaggiata personalmente, soltanto perché affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

In realtà, la Tatangelo crede che sia stata proprio la vicinanza con D’Alessio che l’abbia ‘svantaggiata’. La cantante originaria di Sora ha infatti dichiarato: “La mia musica è diventata un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: ‘Però questi pezzi sono troppo dalessiani’. Ero conosciuta per essere la fidanzata di Gigi D’Alessio”.

La cantante ha inoltre rotto il silenzio sulla sua vita privata, dichiarando: “Dire che sono innamorata è un parolone, però sto bene. E non mi va di fare nomi o dire altre cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo nulla”.