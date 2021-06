Quanto guadagna al mese MatteoHS, la star di Twitch? La cifra vi lascerà senza parole: a svelarla è stato proprio lui.

Si chiama Matteo Macchiati, ma tutti lo conoscono come MatteoHS. Si, perché lui è una vera e propria star sul web. Nato a Fermo, nelle Marche, il 28 ottobre del 1992, MatteoHS ha sviluppato la sua passione per internet e per il computer verso la fine delle scuole medie. Una passione che è cresciuta sempre di più, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Una passione che, oggi, rappresenta un vero e proprio lavoro! Che gli fa guadagnare tantissimi soldi al mese, attraverso i suoi canali ufficiali su Twitch e Youtube, che ha aperto nel 2016. Curiosi di scoprire esattamente quanto guadagna al mese? La cifra vi lascerà a bocca aperta!

Quanto guadagna al mese MatteoHS, la star di Twitch: a svelarlo è stato proprio lui

MatteoHS è un famoso gamer: il suo successo è in continua crescita, sia su Youtube che su Twitch: i suoi video sono seguitissimi e collezionano milioni di visualizzazioni. Merito anche della sua simpatia e della sua comicità, che rendono i suoi contenuti diversi da quelli che si vedono in giro.

Ma in tanti vi chiederete quanto riesce a guadagnare al mese la star del web attraverso i suoi video? A rivelarlo è proprio lui in un video pubblicato su Tik Tok dalla sempre informata pagina “Quanto Guadagna”. Resterete a bocca aperta quando sentirete la cifra: “Tra tutto, sponsor e tutto, io tiro fuori quindici mila euro al mese”. Proprio così! Insomma, un numero da capogiro per il gamer, che oggi ha circa 700 mila followers su Twitch.

Un numero che probabilmente è destinato a crescere, data la popolarità che Matteo sta acquisendo sempre più su queste piattaforme. E voi, conoscete i canali ufficiali di MatteoHS? Se siete appassionati di video giochi non potete assolutamente perdervi i suoi video! Buona visione!