I Fatti Vostri, scelto chi sostituirà Magalli: sarà proprio lei

È stato scelto chi sostituirà Giancarlo Magalli alla conduzione de “I Fatti Vostri”, ci sarà proprio lei: ecco di chi si tratta

I fatti vostri è un programma televisivo di intrattenimento in onda su Rai 2. La prima puntata è andata in onda il 3 dicembre 1990 in fascia mattutina, prima del TG2 delle 13:00. La trasmissione è stata ideata da Michele Guardì con Giovanna Flora e Rory Zamponi. Dal 1991 al 1996 ha avuto anche un’edizione aggiuntiva in prima serata. Dal 29 settembre 2003 al 30 maggio 2008 ha cambiato titolo in Piazza Grande e nella stagione 2008-2009 è stata sostituita dal contenitore Insieme sul Due. La trasmissione ha poi ripreso il titolo originale dal 22 settembre 2009.

I Fatti Vostri, chi sostituirà Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli è stato uno dei pilastri de I Fatti Vostri, programma televisivo in onda su Rai 2 dal 3 dicembre 1990. Egli ha condotto ben sedici edizioni della trasmissione televisiva e altre tre di Piazza Grande. Dalla prossima stagione, però, Magalli lascerà il posto a qualcun altro. Il conduttore infatti non sarà più al timone della trasmissione d’intrattenimento di Rai Due.

Chi sostituirà Magalli il prossimo anno al timone de I Fatti Vostri? Come riporta Tv Blog, il suo posto sarà preso dalla bellissima Anna Falchi. La notizia era nell’aria, ma solo adesso sembra ricevere feedback quasi ufficiali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I Fatti Vostri (@ifattivostrirai2)



Dall’anno prossimo, la trasmissione d’intrattenimento di Rai 2 sarà totalmente rinnovata. Il programma avrà infatti una conduzione corale, dicendo addio al conduttore accentratore delle passate edizioni. Tale ruolo è stato ricoperto per anni proprio dallo stesso Magalli.

La conduzione sarà formata da più voci. Oltre alla già citata Anna Falchi, infatti, ci saranno anche il giornalista Salvo Sottile e Umberto Broccoli. È probabile che ulteriori nomi saranno ufficializzati nei prossimi giorni. La nuova edizione de I Fatti Vostri inizia a prendere forma.