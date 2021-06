Era Steve in Beverly Hills 90210, oggi ha quasi 60 anni: resterete sbalorditi scoprendo com’è diventato oggi l’attore.

Sono passati più di 30 anni, ma Beverly Hills 90210 resta uno dei telefilm più amati di sempre. Una serie iconica, seguita praticamente da tutti negli anni ’90. E, di conseguenza, i protagonisti sono diventati delle vere e proprie icone, a cui ancora oggi i fan della serie sono affezionati. Ma, a distanza di così tanti anni, siete curiosi di scoprire come sono diventati alcuni dei principali attori della serie che ha conquistato intere generazioni? Siete nel posto giusto!

Oggi vi parliamo di Steve Sanders, uno dei personaggi più amati di Beverly Hills. A interpretarlo è stato Ian Ziering, che oggi ha quasi 60 anni! Ecco come si mostra oggi il celebre attore: resterete di stucco!

Era Steve in Beverly Hills 90210, avete visto come è diventato oggi l’attore?

Ricordate Steve Sandres, uno dei mitici amici di Beverly Hills 90210? L’attore che lo ha interpretato Ian Ziering è apparso in tutte e dieci le stagioni del famosissimo telefilm. Che lo ha reso uno degli attori più celebri: in realtà, il debutto è arrivato a 17 anni, con il film Un amore senza fine di Franco Zeffirelli. Dopo il ruolo di Steve nella nota serie tv americana, lo abbiamo visto in vari film e show tv, come Fino alla fine con Russell Crow. Ha anche doppiato tanti personaggi dei cartone animati. Ha partecipato anche alla versione del suo paese di Ballando con le stelle. Dal 2013 al 2018 è protagonista della saga Sharknado, ma oggi lavora principalmente come produttore sceneggiatore e regista.

Ma veniamo a noi, come è diventato oggi l’attore, che ha quasi 60 anni? L’attore statunitense è nato infatti il 30 marzo del 1964. Ecco alcuni scatti postati proprio da lui sul suo canale Instagram:

Eh si, nonostante siano passati un bel po’ di anni, sembra che il tempo si sia fermato! I lineamenti di “Steve” sono praticamente identici.

Un vero e proprio tuffo nel passato! È il momento di fare un rewatch della mitica serie tv degli anni ’90?