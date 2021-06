Nek commuove tutti: “Lo chiedo qui davanti a tutti”, c’entra sua moglie; il post condiviso sui social è da brividi.

Lui lo conosciamo benissimo: è uno dei cantanti più amati del nostro Paese, la sua voce ha conquistato intere generazioni. Ma avete mai visto la moglie di Nek? Si chiama Patrizia Vacondio e sono sposati dal 2006: a lei, Nek ha dedicato più di 50 canzoni. Ma non solo!

Anche sui social, il cantante si mostra sempre in compagnia della sua dolce metà e, poco fa, è apparso un post che non è passato inosservato. Una meravigliosa dedica in occasione del compleanno di Patrizia: parole ricche di amore, che hanno commosso i followers. Leggiamole insieme.

Nek commuove tutti: “Lo chiedo qui davanti a tutti”, la dedica da brividi per la moglie Patrizia nel giorno del suo compleanno

Semplicemente la dedica perfetta, quella che ogni donna meriterebbe di ricevere nel giorno del suo compleanno. Di cosa parliamo? Del meraviglioso post pubblicato da Nek sul suo canale social ufficiale. Un post dedicato alla moglie Patrizia, che oggi compie gli anni. Il cantante ha condiviso diversi scatti di famiglia, ai quali allega delle parole speciali per la sua compagna: “Ci sei per tutti noi sempre. Mai un momento di cedimento mai un momento di tristezza sempre forte in prima linea a combattere per noi contro le incertezze i dolori le frustrazioni con la potenza di una leonessa. Con noi esulti ti commuovi per i bei risultati e li vivi con gioia piena che contagi volentieri.”

Una dedica meravigliosa, che si conclude con una richiesta speciale: “Chiedo qui davanti a tutti e davanti a Dio di preservarti in ogni tuo attimo perché la tua esistenza per noi è linfa vitale”.

In poco tempo, il post è stato invaso da una pioggia di likes, cuori e commenti: le parole di Nek hanno commosso tutti. E noi non possiamo che unirci a tutti e mandare i nostri migliori auguri di cuore alla splendida Patrizia.