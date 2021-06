Una clamorosa indiscrezione ha lasciato di stucco tutti: riguarda Amadeus ed il suo futuro televisivo, c’entra anche Sanremo 2022!

Non ci sarà per la terza volta Amadeus al Festival di Sanremo: questa frase l’abbiamo sentita e letta già diverse volte. Ma quanto è vera? Ci sono diversi misteri intorno alla prossima edizione del Festival che risulta ancora senza presentatori ufficiali. Amadeus ha regalato grandi show nelle due ultime edizioni: musica, intrattenimento, grandi ospiti hanno reso pienamente soddisfatti i telespettatori Rai. Anche i vertici della rete televisiva sono soddisfatti dei risultati raggiunti dal celebre e talentuoso conduttore: proprio per questo nulla è scontato! Il portale online Tv Blog nelle ultime ore ha lanciato un’indiscrezione che non è passata di certo inosservata: sentite di che si tratta!

Amadeus, clamorosa indiscrezione: potrebbe succedere davvero, c’entra Sanremo

Del Festival di Sanremo 2022 non se ne parla ancora: ora che è in arrivo l’estate, i palinsesti tv e tutti i noti personaggi del piccolo schermo italiani andranno in vacanza. Ma impossibile frenare l’esagerata curiosità del pubblico Rai: chi ci sarà nel prossimo Sanremo, nel 2022? Beh circolano diversi nomi, diversi ritorni. Esempi sono quelli di Carlo Conti, Claudio Baglioni…ma la novità è che nella lista torna anche quello di Amadeus. Si legge su Tv Blog che in Rai c’è la voglia e la volontà di affidare di nuovo al talentuoso conduttore l’edizione ‘della rinascita’ del Festival di Sanremo.

Ma c’è di più! Amadeus è il nome più gettonato per la conduzione e direzione artistica dell’Eurovision song 2022. Ne manca di tempo e così sul portale si legge come risposta un bel ‘vediamo’. Tv Blog non esclude che Amadeus potrebbe compiere una clamorosa ‘doppietta’, quella di Sanremo e dell’Eurovision. I telespettatori sarebbero contenti di vederlo così tanto in tv? La risposta, ovviamente, sarebbe più che positiva.