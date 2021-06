Barbara D’Urso, la clamorosa indiscrezione: i fan stentano a crederci, ecco cosa potrebbe accadere a settembre.

È estate! E questo, per i principali programmi della nostra tv, significa una sola cosa: è tempo di vacanze. Ma dopo il consueto stop estivo, i palinsesti tv torneranno a riempirsi, con tante succulente novità. Tanti nuovi programma così come tanti ritorni inaspettati. Per avere notizie ufficiali bisognerà attendere ancora un po’, ma in giro ci sono indiscrezioni che non passano inosservate.

Una di queste riguarda una delle conduttrici più amate e famose della nostra tv, una vera regina di Mediaset, Barbara D’Urso. L’indiscrezione è stata lanciata dal quotidiano Italia Oggi e non è passata affatto inosservata: ecco cosa potrebbe accadere a settembre!

Barbara D’Urso, la clamorosa indiscrezione: cosa accadrà a settembre?

Dopo la chiusura di Live Non è la D’Urso, addio anche a Domenica Live? Se ne è parlato tanto, nei mesi scorsi, e sembrava proprio che, dal prossimo autunno, Barbara D’Urso dovesse salutare anche da domenica pomeriggio. Secondo il quotidiano Italia Oggi, però, non sarà affatto così: l’indiscrezione parla di un ritorno di Domenica Live, che dovrebbe andare in onda regolarmente, alla stessa ora. È nella fascia oraria precedente al programma della D’Urso che potrebbero, invece, arrivare volti nuovi: una nuova trasmissione di intrattenimento, con ogni probabilità.

Che i nomi circolati nelle scorse settimane come probabili sostituti della D’Urso ( Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini ad esempio) saranno invece i volti del nuovo programma domenicale? Staremo a vedere! Al momento, chiaramente, si tratta di semplici ipotesi.

Buone notizie, però, per i fan di Barbara D’Urso, che potrebbero quindi rivedere la conduttrice anche in Domenica Live, oltre che nell’appuntamento quotidiano con Pomeriggio Cinque, che è confermatissimo. Non ci resta che attendere notizie ufficiali e scoprire tutte le sorprese che Mediaset sta preparando per questo autunno. E a voi, chi piacerebbe vedere in onda la domenica pomeriggio?