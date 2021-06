Il conduttore torna a Mediaset ma non dimentica: “Bullismo dai colleghi”, le parole non sono passate inosservate.

È stato uno dei conduttori più amati di Mediaset per tantissimi anni. Le sue trasmissioni, in particolare una, del preserale, è stato un vero e proprio appuntamento fisso per il pubblico. Di chi parliamo? Di qualcuno che ben presto tornerà su Canale 5!

Proprio così, il prossimo autunno il conduttore tornerà a Mediaset al timone di un amatissimo programma. Ma non dimentica alcuni brutti episodi del passato, che riguardano proprio l’ambiente lavorativo. “Bullismo ricevuto da chi? Da colleghi potenti”, scopriamo di chi si tratta.

Il conduttore torna a Mediaset ma rivela: “Bullismo da colleghi potenti”

Una notizia meravigliosa per i telespettatori. Enrico Papi sta per tornare a Mediaset! Proprio così, il re di Sarabanda tornerà su Canale 5 e non è tutto. Condurrà uno dei programmi più amati e divertenti della rete, Scherzi a Parte! La nuova edizione dello show andrà in onda il prossimo autunno e noi non vediamo l’ora di scoprire la data esatta. Un ritorno speciale per Papi, che negli ultimi anni è una delle colonne portanti di TV 8.

Un ritorno speciale che, però, non cancella alcuni spiacevoli ricordi. L’esperienza passata a in tv, infatti, è ricca di ricordi bellissimi per Enrico Papi, ma non solo. Ecco le sue parole, in una recente intervista a Chi: “Purtroppo in tv esiste un certo atteggiamento di prepotenza. Bullismo ricevuto da chi? Da colleghi potenti”, spiega il conduttore, che aggiunge: “Quando possono non rinunciano mai alle scorrettezze, ma le dirò: non porto rancore, per fortuna esiste l’ascolto”.

Parole che non sono passate inosservate, quelle di Enrico Papi, che però sottolinea di non portare rancore. Ora, c’è tempo solo per la felicità. Quello di rivederlo finalmente in prima serata su Canale 5, con Scherzi a parte! Le risate sono assicurate. Restate collegati per scoprire insieme quando andrà in onda.