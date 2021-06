Al Bano diventa nonno, gioia immensa: la notizia è appena arrivata

Gioia immensa per Al Bano, il cantautore diventerà nuovamente nonno: la notizia è appena arrivata, ecco di chi è il figlio

Al Bano è uno degli artisti più amati del panorama artistico italiano. Il suo successo, però, non si esaurisce in Italia. Il cantautore pugliese, infatti, è conosciuto in tutto il mondo. La sua musica ha unito intere generazioni e ancora oggi riesce a far sognare sia giovani che anziani. Carrisi è amato, oltre che per la sua straordinaria voce, anche per la sua grandissima generosità. La sua carriera è costellata di successi e riassumerli sarebbe veramente riduttivo. Oggi per il cantautore pugliese è arrivata una gioia grande: diventerà nuovamente nonno.

Al Bano, gioia immensa: diventa nonno

Nel corso della sua vita, Al Bano Carrisi è stato sposato con Romina Power, cantante e attrice americana. I due si conobbero in giovane età ed hanno avuto quattro bellissimi figli: Ylenia, scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994, Yari Marco, Cristel e Romina Jr. I due sono stati definiti la coppia più bella del mondo, ma il loro matrimonio è naufragato dopo circa ventinove anni. La loro favola è terminata nel luglio del 2012 quando hanno deciso di separarsi. Dopo la lunghissima storia d’amore con Romina, il cantante si è legato sentimentalmente alla showgirl Loredana Lecciso, con la quale ha avuto altri due figli: Jasmine e Albano Jr.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristel Carrisi (@crisberry_)



Oggi è arrivata una bellissima notizia per Al Bano: il cantautore di Cellino San Marco diventerà nuovamente nonno. Come riporta infatti il settimanale Gente, la figlia Cristel sarebbe nuovamente incinta. La nascita sarebbe prevista per il prossimo autunno e sembra che i genitori non vogliano conoscere il sesso del bambino.

Cristel è sposata dal 2016 cono Devor Luksic. La coppia ha già due figli: nel 2018 è nato il primogenito, Kai, e l’anno dopo è nata Cassia Ylenia. Adesso sarebbe in arrivo il terzo figlio per la gioia dei nonni.