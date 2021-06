Quando inizia Temptation Island 2021? Pochissime ore fa, è stata svelata la data ufficiale: manca davvero pochissimo, i dettagli.

Era la notizia che più aspettavamo con ansia. E, pochissime ore fa, è finalmente arrivata. Appurato che, per l’ottava edizione consecutiva, al suo timone ci sarà sempre Filippo Bisciglia, siete curiosi di sapere quando inizia Temptation Island 2021? Le coppie, stando a quanto si apprende dal web, sono partire diverse settimane fa per la Sardegna. E con loro, ovviamente, vi sono anche i rispettivi e le rispettive single. Quello che, però, conta sapere è capire quando avrà inizio il viaggio nei sentimenti di ciascuno di loro.

Sembrerebbe che, inizialmente, la data di inizio fosse prevista per il 28 Giugno. A distanza di giorni, per, sembrerebbe che qualcosa sia cambiato. E che, di conseguenza, anche la prima puntata sia slittata. Come facciamo ad esserne così sicuri? La risposta è semplicissima: pochissime ore fa, sul canale social ufficiale del programma, è stata dato l’annuncio definitivo. Scopriamolo!

Quando inizia Temptation Island 2021? La data ufficiale!

Proprio in questi giorni, attraverso alcuni video caricati sulla pagina Instagram ufficiale del programma, sono state svelate le prime quattro coppie che hanno deciso di prendere parte a Temptation Island 2021. A questo punto, però, l’unica domanda che ci facciamo è: quando inizia? Inizialmente, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrava che il docu-reality delle coppie dovesse iniziare il 28 Giugno. A quanto pare, però, c’è stato un cambio di programma. Da cosa è stato determinato? Non lo sappiamo! Fatto sta che alla prima puntata di questa ottava e formidabile edizione manca davvero pochissimo.

Proprio qualche ora fa, sui canali social ufficiale del programma, è apparso un messaggio che svela la data ufficiale di inizio Temptation Island 2021. Siete curiosi di saperlo anche voi? Allacciate le cinture e diamoci un’occhiata molto più da vicino:

Avete letto proprio bene, si! A partire da Mercoledì 30 Giugno, e molto probabilmente per circa sei settimane, avrà inizio Temptation Island 2021. E, soprattutto, il viaggio nei sentimenti di ciascuna coppia. Insomma, dal momento in cui scriviamo, mancano esattamente 11 giorni. Davvero pochissimo, vero?