Temptation Island, l’amatissima coppia ha dato uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori: festa grande, gioia immensa!

Siete pronti per la nuova ed ottava edizione di Temptation Island? Noi assolutamente si! Manca davvero pochissimo e, finalmente, assisteremo alle incredibili travolgenti emozioni che soltanto il docu-reality delle coppie è solito regalare al suo pubblico. In attesa, però, di conoscere chi saranno i nuovi concorrenti che metteranno a dura prova il loro amore e il loro rapporto, c’è da ammettere che si alcuni protagoniste delle vecchie edizioni del programma che fanno tanto parlare di sé. E, badate bene, non facciamo riferimento ad Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, che, proprio qualche ora fa, hanno annunciato l’arrivo del loro primogenito, ma di un’altra amatissima coppia.

Risale proprio a qualche ora fa, l’annuncio a sorpresa che l’amatissima coppia di Temptation Island ha voluto dare ai suoi ammiratori social. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? E, soprattutto, cosa hanno rivelato al loro pubblico? Scopriamolo!

Temptation Island, l’annuncio a sorpresa dell’amata coppia: che bello!

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro. Stiamo parlando proprio della giovanissima e bellissima Raffaela Giudice e del suo compagno Andrea Celentano, ex concorrenti di Temptation Island nel 2018. I due, nonostante un percorso all’interno del villaggio piuttosto difficile, soprattutto per lei, hanno deciso di lasciare il programma insieme. E di continuare a viversi la loro storia d’amore. Cos’è cambiato da quel giorno? Poco e niente! Nonostante siano passati tre anni dalla loro partecipazione al programma e dalla riconferma del loro amore, i due giovanissimi piccioncini continuano ad amarsi come se fosse sempre il primo giorno. Cosa ce lo fa pensare? La risposta è semplice: l’annuncio a sorpresa, che poche ore fa non hanno potuto fare a meno di condividere con i suoi fan.

Stando a quanto si apprende dalle parole della giovanissima Raffaela, sembrerebbe che l’amatissima coppia di Temptation Island abbia conquistato, completamente da soli e con le loro forze, una proprietà dove costruiranno la casa dei loro sogni. “Abbiamo acquistato 2000 metri di terreno con questo rudere dentro che sarà abbattuto e poi ricostruito”, ha detto la coppia al loro pubblico visibilmente emozionata.

“Questo per noi è un bel traguardo. Abbiamo una proprietà e siamo felicissimi”, ha concluso Raffaela al suo pubblico prima di chiedere consigli al suo pubblico. Tantissimi auguri alla coppia!