Da Temptation Island a Uomini e Donne, l’amatissima coppia del dating show è pronta a partecipare al programma delle tentazioni? La verità.

L’estate è finalmente iniziata. E questo, carissimi lettori e lettrici di Sologossip, significa solo una cosa: l’ottava edizione di Temptation Island si sta avvicinando sempre di più. Al momento, non è stata ancora svelata la data ufficiale di partenza. Anche se, come raccontato in alcuni dei nostri articoli, le prime due coppie sono state svelate. Cosa dobbiamo occorre sapere più, però? C’è la minima possibilità che un’amatissima coppia di Uomini e Donne possa prendere parte al docu-reality delle coppie?

Sappiamo benissimo che, in tutte queste sette edizioni di Temptation Island, si sono alternate coppie “normali” e coppie, invece, provenienti da Uomini e Donne. Sarà così anche quest’anno? A rispondere a questa domanda, è stata proprio un’amatissima coppia del programma formatasi qualche mese fa. Di chi stiamo parlando? E, soprattutto, metteranno mai alla prova il loro amore sull’isola delle tentazioni?

Temptation Island, l’amatissima coppia di Uomini e Donne è pronta a partire?

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro. Stiamo parlando proprio di Chiara Rabbi e Davide Donadei. Conosciutisi all’interno dello studio di Uomini e Donne, i due, qualche mese fa, sono usciti mano nella mano dal programma. Ed ancora adesso formano una delle coppie più affiatate ed unite del dating show di Maria De Filippi.

Ebbene! Dato il loro amore e la loro forte affinità, c’è la possibilità che i due piccioncini possano prendere parte alla prossima edizione di Temptation Island, che sta lì lì per partire? A rispondere a questa domanda, sono stati proprio i diretti interessati. Nel corso di una loro intervista a Uomini e Donne Magazine, oltre che parlare del loro rapporto e della loro storia d’amore, non hanno potuto fare a meno di parlare dei loro prossimi progetti. E, a quanto pare, partecipare a Temptation Island non è affatto una scelta da prendere in considerazione. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che la coppia abbia la testa impegnata al loro futuro insieme e lavorativo. E che, quindi, al momento, non abbia intenzione di prendervi parte.

Vi avrebbe fatto piacere vederli a Temptation Island?