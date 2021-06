Orietta Berti, il dramma di suo marito Osvaldo: malattia terribile che li ha uniti ancora di più, il racconto della cantante.

È un momento magico per Orietta Berti. Dopo il successo all’ultima edizione del Festival di Sanremo, la cantante è la voce femminile di uno dei brani più amati di questa estate. Il brano Mille, in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, è un vero e proprio tormentone: sono tutti pazzi di questa meravigliosa hit estiva. I mesi scorsi, però, non sono stati semplici per la cantante.

Le condizioni di salute dell’amato marito Osvaldo sono state messe a dura prova dal Covid, come ha raccontato la stessa cantante in un’intervista di gennaio 2021. Soprattutto perché Osvaldo aveva già avuto altri problemi di salute, per i quali era stato operato diverse volte negli anni. Ma, anche e soprattutto nella malattia, l’amore tra Orietta e Osvaldo ha trionfato.

Orietta Berti, il dramma di suo marito Osvaldo: uniti ancora di più dopo la malattia

Una storia d’amore meravigliosa, quella tra Orietta Berti ed Osvaldo Paterlini. I due si sono sposati nel 1967 e non si sono mai separati: è una delle coppie più unite e longeve del mondo dello spettacolo. Una coppia che si è sempre amata e supportata, anche nei momenti di difficoltà. Che ad Osvaldo non sono mancati: a causa di un problema agli occhi, negli anni ha subito ben nove operazioni. Condizioni che sono peggiorate a causa del Covid, che ha colpito Osvaldo in modo pesante alla fine del 2020. Ad inizio 2021, la Berti ha spiegato di avere avuto anche lei il Covid, ma in una forma più lieve rispetto ad Osvaldo.

Ma l’amore, si sa, è più forte di tutto, e i momenti difficili non hanno fatto altro che unire ancora di più questa meravigliosa coppia. Una coppia che ha condiviso tutto, lavoro e vita privata: dal loro amore sono nati due figlio, Otis e Omar, rispettivamente di 41 e 46 anni.