Ha recitato per quasi dieci anni nel ruolo di Fox Mulder, l’agente della serie X-Files: dopo un ventennio lo ritroviamo così.

Chi non ricorda la celebre serie statunitense X-Files che negli anni Novanta ottenne un successo strepitoso? Andata in onda dal 1993 al 2002, trattava di misteri riguardanti alieni e teorie del complotto su cui indagavano i due agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully.

Ricorderete sicuramente chi prestava il volto a Mulder: si tratta del bravissimo attore David Duchovny, ovvio! Sono passati moltissimi anni da allora, scopriamo cosa fa oggi e se è cambiato molto oppure no.

David Duchovny, la vita dell’ex protagonista di X-Files oggi: sono trascorsi moltissimi anni

Nato a New Yorik il 7 agosto del 1960, David ha compiuto 60 anni proprio lo scorso anno. Suo padre era di origini ebraiche era scozzese. Laureato in Letteratura inglese, ha cominciato la sua carriera artistica nella seconda metà degli anni ’80. Dopo un piccolo ruolo nella serie I segreti di Twin Peaks, fu scelto per impersonare il protagonista di X-Files.

Dopo quell’esperienza che gli regalò fama internazionale, Duchovny recitò sempre da protagonista in Californication oltre a lavorare per il cinema.

Oggi vive in una villa a Los Angeles e dopo il divorzio dalla prima moglie Tea Leoni dalla quale ha avuto due figli, ha avuto relazioni con altre due attrici, Sheryl Lee e Perrey Reeves.

Era il protagonista della famosa serie X-Files: come lo ritroviamo dopo 20 anni (Instagram)Grande appassionato di basket e tifoso dei New York Knicks, è molto attivo su Instagram. Il suo patrimonio ammonterebbe a circa 60 milioni di dollari.