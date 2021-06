Giancarlo Magalli colpo di scena: torna con un nuovo programma, di cosa si tratta e quando andrà in onda.

È estate e, come di consueto, i principali programmi dei nostri canali tv sono in vacanza. A partire da settembre, però, i palinsesti si arricchiranno, con importanti ritorni ma anche tantissime novità. Tanti nuovi programmi all’orizzonte e uno di questi sarà condotto proprio da Giancarlo Magalli.

Dopo aver lasciato la conduzione de I Fatti Vostri, Magalli è pronto a tornare in tv, sempre su Rai Due, con una trasmissione completamente nuova. Si tratta di un quiz e l’argomento è davvero interessante. Pronti per scoprire tutti i dettagli del nuovo programma e quando andrà in onda? Vi spieghiamo tutto!

Giancarlo Magalli colpo di scena: nuovo programma per il conduttore Rai, ecco i dettagli

Una nuova avventura su Rai Due per Giancarlo Magalli. Dopo l’addio a I Fatti Vostri, il conduttore sarà al timone di un quiz. Un quiz dove la protagonista sarà la lingua italiana! Il nome del programma è Una parola di troppo e andrà in onda a partire da novembre su Rai Due, alle ore 17 e 20, dopo Detto Fatto.

Un quiz culturale, quindi, per Magalli, che in un’intervista di poco da a Il Giornale aveva mostrato entusiasmo per il nuovo impegno: “Sono contento perché condurre un quiz mi diverte e mi riposa. È una cosa dove non ci sono omicidi e disgrazie e dopo 21 anni credo di meritarmelo”. Dopo anni, quindi, il conduttore saluterà la conduzione de I Fatti Vostri, che dovrebbe passare ad Anna Falchi, che sarà affiancata da Salvo Sottile e Umberto Broccoli. Una conduzione corale e tante novità anche nel format, ma per scoprire i dettagli dovremo attendere l’inizio della nuova edizione!

Per Giancarlo Magali invece inizierà un’avventura nuova con il nuovo quiz, che come abbiamo già detto sarà trasmesso dopo il programma dedicato ai tutorial, Detto Fatto, salvo cambiamenti dell’ultima ora. E voi, siete curiosi di vedere il nuovo game di Rai Due?