Amadeus – Rai: novità imperdibile per i fan, adesso è ufficiale

Amadeus – Rai: arriva una novità imperdibile per i fan dell’amatissimo conduttore, adesso è ufficiale; ecco dove lo vedremo.

È uno dei conduttori più amati di sempre. E gli ultimi anni sono stati davvero magici per lui. Si, perché insieme a Fiorello, Amadeus ha dato vita ad un Festival di Sanremo che ha tenuto incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori. Il conduttore farà il “tris” e tornerà sul palco dell’Ariston anche il prossimo anno? È ancora presto per una risposta, ma, nel frattempo, c’è una bellissima notizia.

Nei prossimi mesi, esattamente a ottobre, andranno in onda due prime serate imperdibili su Rai 1, condotte proprio da Amadeus. Di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutti i dettagli di questa interessante novità che sta per arrivare sul nostro piccolo schermo.

Amadeus, novità incredibile per il conduttore: andrà in onda ad ottobre 2021 su Rai 1

Amadeus condurrà anche Sanremo 2022? Dopo il successo degli ultimi due anni, in molti lo sperano tanto! Inizialmente, il conduttore aveva rivelato di voler dire addio al Festival, ma, col passare dei giorni, non si esclude un cambio di idee. Ma in attesa di avere notizie ufficiali sulla prossima edizione della kermesse canora più famosa del nostro Paese, arriva un’altra importante novità per il conduttore. Che sarà in onda il 2 e 9 ottobre 2021 su Rai Uno, direttamente dall’Arena di Verona, da tempo tempio della musica. Proprio così, si tratterà di due serate all’insegna della musica: Arena ’60 ’70 ’80 ! Il titolo è molto eloquente: si celebreranno i brani più belli degli anni ’60, ’70 e ’80. Un tuffo nel passato imperdibile, per rivivere le emozioni di quei decenni indimenticabili.

Insomma, due prime serate tutte da vivere. Pronti a ballare e cantare al ritmo di alcune delle canzoni più belle degli anni passati? Save the date: 2 e 9 ottobre 2021, su Rai Uno. Noi non vediamo l’ora! E voi?