Melissa Morris è stata la prima paziente del dottor Nowzaradan di Vite al Limite, com’è diventata oggi? La trasformazione è incredibile.

Per tutti gli appassionati di “Vite al Limite”, Melissa Morris è la vera e propria celebrità del famosissimo programma di Real Time. Prima paziente del dottor Nowzaradan, la simpaticissima trentunenne ha catturato l’attenzione di milioni e milioni di telespettatori con la sua storia. Pensate, all’inizio della sua partecipazione al programma la giovanissima pesava ben 300 kg. Ebbene. A questo punto ci chiediamo: com’è cambiata oggi? Sono trascorsi esattamente nove anni da quando, per la prima volta in assoluto, Melissa si presentava al pubblico di Real time, ma com’è diventata oggi?

Per circa due episodi, ci è stata raccontata la storia di Melissa Morris nel programma “Vite al Limite”, ma com’è cambiata oggi? La ragazza, all’epoca della sua partecipazione, pesava ben 300 kg, com’è ora? Scopriamolo! Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero sbalorditi!

Melissa Morris di Vite al Limite, com’è diventata oggi?

La storia di Melissa è stata la prima ad essere raccontata nel programma “Vite al Limite”. Ed è stata la prima che ha catturato l’attenzione di milioni e milioni telespettatori sul programma di Real Time. Quando è giunta nella clinica del dottor Nowzaradan, Melissa Morris pesava ben 300 kg. E, dato il suo peso, era costretta a vivere completamente immobilizzata. Com’è diventata, però, oggi?

Grazie al dottor Nowzaradan e l’intervento di bypass gastrico, la trentunenne Melissa Morris è riuscita a realizzare uno dei suoi più grandi sogni. Non soltanto, infatti, è diventata mamma di tre splendidi ed adorabili bambini, ma è anche riuscita a ritornare in forma. Guardare per credere:

Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Oltre ad aver centrato il suo obiettivo, Melissa è riuscita anche a conquistare il cuore del dottor Nowzaradan. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che la simpaticissima paziente sia entrata a far parte dello staff del dottor. In particolare, si legge che lavora presso gli uffici di Houston.

Insomma, una trasformazione davvero impressionante. Non credete?