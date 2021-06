Elisabetta Gregoraci, nuovo amore all’orizzonte? La conduttrice calabrese l’ha appena rivelato: le sue parole, incredibile!

È pronta a nuove avventure, Elisabetta Gregoraci. E a confessarlo è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua recentissima intervista al settimanale “Chi”, la conduttrice calabrese non ha perso occasione di potersi raccontare senza troppi filtri. Oltre a parlare della prossima stagione di “Battiti Live”, sembrerebbe proprio che l’ex concorrente del GF Vip sia pronta a viversi un’estate piena e piuttosto intensa. Di che cosa parliamo esattamente?

Elisabetta Gregoraci, nuovo amore all’orizzonte? L’ha appena rivelato

Nuovo amore all’orizzonte per Elisabetta Gregoraci? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua recentissima intervista al settimanale “Chi”, la conduttrice calabrese non ha affatto potuto fare a meno di raccontarsi come mai prima d’ora. E così, oltre a parlare del suo rapporto con Flavio Briatore, ex marito, e dei suoi prossimi progetti lavorativi, l’ex concorrente del GF Vip ha anche spiegato ampiamente cosa si aspetta da quest’estate.

Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe proprio che la bellissima Gregoraci sia pronta ad innamorarsi. “Affronterò questa estate da single, ma con il desiderio di innamorarmi”, ha detto Elisabetta alle pagine del settimanale “Chi”.

Che ne dite? Arriverà l’uomo che colpirà e la farà innamorare di nuovo?

Brutta disavventura nei giorni scorsi

Proprio nei giorni scorsi, Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista di una spiacevolissima disavventura. Come raccontato dalla diretta interessata su Instagram, infatti, sembrerebbe che si sia insidiato un ladro a casa sua. E che abbia aggredito la sua tata.

Fortunatamente, l’episodio è andato a buon fine. Elisabetta, infatti, l’ha inseguito. E, dopo averlo messo all’angolo, ha fatto in modo che la polizia portasse al termine la sua opera.