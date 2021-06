Centinaia di chili da perdere per la paziente del Dottor Nowzaradan di Vite al Limite: incredibile cos’è successo dopo il programma.

Una storia davvero difficile, uno dei casi più complicati che si siano presentati al celebre Dottor Nowzaradan, protagonista indiscusso del programma Vite al Limite. Parliamo di una sua paziente che pesava quasi 400 chili e che aveva ben poche speranze di guarire dall’obesità.

Ricordate Holly Hager? Proprio ieri sera l’abbiamo rivista nelle repliche in onda su Real Time. Il percorso nella famosa clinica di Houston non fu affatto facile per lei, ma che fine ha fatto Holly? Cosa si sa di lei attualmente?

Holly Hager di Vite al Limite: non crederete cosa le è successo dopo il programma

Per sapere qualcosa della vita attuale di Holly non possiamo ricorrere ai social: la donna infatti non possiede un profilo ufficiale né tantomeno è più comparsa in tv dopo l’esperienza di Vite al Limite. Sarebbe il magazine TvShowcase.com. a darci qualche notizia su di lei: secondo quanto riportato, la Hager starebbe bene e avrebbe anche un nuovo lavoro. Sarebbe diventata infatti una rappresentate di cosmetici.

Anche un’altra rivista americana, “Starcasm”, fa sapere che Holly oggi è una donna “felice”. In effetti il suo percorso di cura nelle mani del Dottor Nowzaradan aveva già dato un ottimo risultato: era riuscita infatti a dimagrire di ben 120 chili, un risultato pazzesco per chi come lei aveva una fortissima dipendenza dal cibo.

Ci fa molto piacere sapere che Holly sta bene e che ha anche un buon lavoro nel quale potersi sentire realizzata e soddisfatta.

E voi conoscevate la sua storia?