Romina Power, trasformazione inaspettata: cambia totalmente dopo aver fatto una ‘conoscenza’, il retroscena che non tutti conoscono.

È una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. In coppia con Al Bano, sul palco e nella vita privata, ha fatto sognare il pubblico per intere generazioni. Parliamo di Romina Power, cantante, attrice e scrittrice amatissima. Le canzoni cantante con Al Bano le conosciamo tutti: da Felicità a Ci sarà, la coppia ci ha regalato alcuni dei brani più amati della storia musicale italiana. Ma siete sicuri di conoscere proprio tutto sulla Power?

C’è un particolare momento della sua vita, infatti, in cui ha deciso di cambiare radicalmente alcuni aspetti della sua vita. È successo dopo una ‘conoscenza’ molto particolare. Scopriamo di cosa si tratta.

Romina Power, trasformazione inaspettata: è successo dopo quella particolare ‘conoscenza’

Romina Power e l’India, un legame speciale. Lo ha ricordato proprio la cantante qualche mese fa, postando sul suo canale social alcune foto ricordo di quel meraviglioso viaggio:

Un viaggio che non è stata una semplice vacanza per Romina Power, ma che ha segnato una vera e propria trasformazione. Dopo aver conosciuto il mondo indiano, infatti, la sua vita cambia totalmente: inizia a praticare yoga e meditazione, rinuncia agli alcolici e diventa vegetariana. A proposito della meditazione, in una vecchia intervista a Tv sorrisi e canzoni ha detto: “Sgombra la mene dalle cose inutili e lascia spazio ad altri pensieri ed intuizioni”

Romina è stata in India per la prima volta nel 1996, per lavoro, per poi ritornarci anni dopo. “Mi ha colpito tutto dell’India. Avvicinarmi alla spiritualità indiana mi ha fatto capire che essere è molto più importante dell’apparire”, ha dichiarato la cantante in una vecchia intervista di Giovanni Zambito.