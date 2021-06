Temptation Island, è ritorno di fiamma tra la coppia? Spunta un clamoroso indizio sui social, lo avete visto?

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova edizione di Temptation Island. Un nuovo viaggio nei sentimenti, con nuove coppie che si metteranno in gioco, testando i loro sentimenti sull’isola delle tentazioni! La prima puntata andrà in onda mercoledì 30 giugno e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire e conoscere i nuovi protagonisti.

Nel frattempo, i fan continuano ad interessarsi e a seguire le vicende degli ex protagonisti della trasmissione, che abbiamo conosciuto nelle passate edizioni. Ebbene, c’è una indiscrezione davvero clamorosa che riguarda una delle coppie più amate e nello stesso tempo discusse del reality. Ritorno di fiamma in arrivo? Scopriamo tutto!

Temptation Island, è ritorno di fiamma tra una delle coppia più amate? Cosa è apparso sul profilo di Massimo Colantoni

Ricordate Massimo Colantoni ed Ilaria Teolis? Li abbiamo conosciuti a Temptation Island, nell’edizione di qualche anno fa. Un percorso tormentato, quello della coppia nel reality di Canale 5. Un percorso che non ha avuto lieto fine: dopo anni, i due hanno deciso di lasciare il programma da separati. Dopo diverso tempo, entrambi hanno ritrovato l’amore: Massimo è stato legato all’ex tentatrice Sonia Onelli, ma anche con lei non è andata a buon fine. Ilaria invece è impegnata con Andrea Cirillo, estraneo al mondo della tv e dello spettacolo. Ma cosa è successo nelle ultime ore?

Ebbene, alcuni post di Massimo hanno insospettito il popolo del web. Prima un’immagine nera con la scritta “scusa” come foto del profilo, poi un annuncio piuttosto eloquente:

Infine, una foto che ha letteralmente sconvolto i fan. Vedete questa ragazza apparsa nell’ultimo post di Massimo? Il tatuaggio della palma non lascia spazio a dubbi: si tratta proprio della sua ex Ilaria!

Cosa bolle in pentola? Massimo vorrà chiedere scusa a Ilaria in un modo speciale? Cosa accadrà con esattezza il 27 giugno? Le ipotesi avanzate dai fan sono davvero tante: per qualcuno, tra qualche giorno uscirebbe una nuova canzone di Massimo, dedicata proprio alla sua ex. Ma per scoprire cosa accadrà dovremo aspettare qualche giorno! Noi non vediamo l’ora e voi?