L’amatissimo attore della serie televisiva “Friends” ha annunciato di avere un tumore alla prostata: le sue parole gelano tutti.

Diteci la verità: chi è che non ha mai guardato, almeno un solo episodio, “Friends”? Senza alcun dubbio, nessuno! Andato in onda per la prima volta in assoluto nel 1994, l’amatissima sitcom statunitense ha riscosso, sin dalla prima puntata, un successo davvero impressionante. Tanto è vero che i suoi personaggi, ancora adesso, vengono ricordati con grande affetto ed ammirazione. A partire dalla bellissima Rachel, nella “realtà” Jennifer Aniston, fino a Ross, nella vita “reale” David Schwimmer, sono davvero tantissimi gli attori che sono entrati nel cuore del loro pubblico.

Proprio qualche giorno fa, un amatissimo attore della sitcom ha dato ai suoi sostenitori un drammatico annuncio. “Ho un cancro alla prostata in fase avanzata”, ha detto l’interprete, spiazzando tutti i suoi ammiratori e telespettatori. Di chi parliamo, però? Ebbene. Stiamo parlando proprio di lui: il simpaticissimo Gunther.

Gunther di Friends annuncia: “Ho un cancro”, l’annuncio gela tutti

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio del simpaticissimo Gunther di Friends, il barista del Central Park, luogo di ritrovo dei sei amici. Ecco. È proprio lui che, in una sua intervista alla rivista Today, ha annunciato di avere un cancro. E di avere, quindi, saltato la Reunion proprio per questo motivo. Insomma, un vero e proprio drammatico annuncio, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato sconcertati tutti i suoi ammiratori e telespettatori della sitcom.

L’amatissimo attore di Friends, quindi, ha annunciato di avere un cancro. E, da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la drammatica scoperta sia avvenuta nel lontano 2018. Tutto era sotto controllo, a quanto pare. Fino a quando, però, con l’avanzare della pandemia, sembrerebbe che James Michael Tyler abbia saltata una visita. E che questo, quindi, abbia determinato anche il progredire della malattia. “Ho deciso di saltare un test e non è stata una buona idea. Il cancro ha deciso di mutare con l’inizio della pandemia, degenerando”, ha detto il buon Gunther.

Dopo aver raccontato la sua esperienza, Gunther ha raccomandato la prevenzione.