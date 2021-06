L’ex tronista Sabrina Ghio ringrazia i fan dell’affetto ricevuto in questo momento difficile: ha appena subito un’operazione.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello arrivato qualche giorno fa da Sabrina Ghio: l’ex concorrente della terza edizione di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne aveva rivelato su Instagram qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Aveva raccontato infatti di trovarsi in ospedale pronta per sottoporsi ad un’operazione chirurgica e di essere molto impaurita.

Tramite delle storie sul popolare social network aveva poi spiegato la sua decisione di rompere il silenzio su quanto le stia accadendo. La Ghio ha infatti raccontato di aver letto un messaggio sotto una sua storia che la ritraeva in costume su una barca. Un utente l’aveva insultata sottolineando la sua spensieratezza e che non fosse vero avesse anche lei dei problemi. L’ex tronista aveva spiegato che per sua abitudine preferisce non rendere pubblici alcuni dettagli della sua vita personale ma che ciò non significa che non abbia problemi o dolori.

Nelle storie successive aveva poi raccontato un episodio vissuto nei giorni precedenti sul treno mentre era in compagnia di sua figlia. Poi, l’operazione: per fortuna è andato tutto bene, come ha fatto sapere lei stessa in queste ore su Instagram tramite un post dove la si vede nel letto dell’ospedale con accanto il marito. In questi minuti ha poi aggiunto altri dettagli, vediamo cosa ha raccontato.

Sabrina Ghio: le prime parole dopo l’operazione

“Volevo ringraziarvi per aver affrontato con me questo momento particolare”, dice Sabrina. “E’ da un po’ di tempo che non va tutto bene. Ho pensato in questi mesi che fingere e mettermi la maschera di quella felice, serena, fosse la cosa più giusta per me, per tutelare tutto quello che mi stava accadendo. Sono stati mesi duri, in cui ho affrontato problemi di salute che non visto a raccontare perché non sono ancora pronta ad affrontare l’argomento”, spiega nel video.

Nel video l’ex tronista racconta che quel commento offensivo l’ha spinta a rivelare il suo dramma e ricorda a tutti di non giudicare nessuno dalle apparenze.

In bocca al lupo a Sabrina per tutto!