Vittoria Puccini, “Ho sofferto molto”: solo adesso ha deciso di parlarne

L’attrice Vittoria Puccini racconta un retroscena sulla sua vita privata: “Ho sofferto molto”, solo adesso ha deciso di parlarne

Vittoria Puccini è una nota attrice nata a Firenze il 18 novembre 1981. Ha esordito nel 2000 interpretando il ruolo di Gaia nel film Tutto l’amore che c’è di Sergio Rubini. La Puccini ha poi raggiunto il successo con la serie televisiva Elisa di Rivombrosa, grazie alla quale ha vinto il Telegatto come personaggio femminile dell’anno. Nel maggio del 2007, invece, è stata protagonista del film Colpo d’occhio con Riccardo Scamarcio. Per questo film ha vinto il premio Diamanti al Cinema come migliore attrice protagonista ex aequo con Violante Placido alla Mostra del Cinema di Venezia 2008.

In seguito è stata coprotagonista nel film Baciami ancora, grazie al quale le viene assegnato il Golden Goblet Award come migliore attrice protagonista alla 13ª edizione del Festival Internazionale del Film di Shanghai. È stata poi protagonista sempre al cinema con La vita facile, Tutta colpa di Freud e 18 regali.

Vittoria Puccini, solo adesso ha deciso di parlarne: la confessione

Sul cast di Elisa di Rivombrosa, la Puccini conobbe Alessandro Preziosi. I due hanno ufficializzato la loro relazione nel 2004. La coppia ha avuto anche una figlia. La loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele, ma nel 2010 è arrivata la brusca separazione. Dopo tanti anni, l’attrice ha deciso di parlare della sua rottura con Preziosi.

In un’intervista al settimanale F, la Puccini ha dichiarato: “Per questa separazione ho sofferto molto. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia”. L’attrice ha poi spiegato perchè è finita: “È una questione di alchimia, di ingranaggio: io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa”.

La Puccini ha poi spiegato che tra loro adesso c’è un buon rapporto: “Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori, per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”.