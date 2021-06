Domenico Berardi, sapete chi è la fidanzata del famoso calciatore? Non immaginereste mai come si sono conosciuti.

Ci siamo! Manca pochissimo al fischio di inizio di Italia Austria, sfida valevole per gli ottavi di finale degli Europei. Una sfida ad eliminazione diretta, dove la nazionale italiana dovrà dare il massimo per passare al turno successivo e continuare a sognare. Tra gli azzurri che scenderanno in campo alle ore 21, con ogni probabilità, ci sarà anche lui, Domenico Berardi. Classe 1994, l’attaccante del Sassuolo è un elemento importante della nazionale italiana. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Ebbene, il calciatore è legato da tantissimi anni a Francesca Fantuzzi e dal loro amore, nel dicembre del 2020, è nato il piccolo Nicolò. Ma sapete come si sono conosciuti? Non immaginereste mai!

Domenico Berardi, la sua fidanzata Francesca è bellissima: si sono conosciuti in un modo molto ‘particolare’

Nel cuore dell’attaccante neroverde e della nazionale italiana Domenico Berardi c’è lei, Francesca Fantuzzi. Insieme da circa nove anni, la loro storia è iniziata in modo davvero particolare. Come ha dichiarato a Sportweek, è stata Francesca a notare per la prima volta Domenico, mentre era in campo con la Primavera del Sassuolo. Lei era tra gli spalti, essendo appassionata di sport ed è stata lei a rintracciarlo su Facebook! Proprio così, la loro conoscenza è avvenuta sui social e, giorno dopo giorno, si è trasformata in un meraviglioso e solido amore.

Eh si, Domenico e Francesca formano davvero una coppia meravigliosa e spesso si mostrano insieme sui social, anche in compagnia del frutto del loro amore, il piccolo Nicolò.

E voi, seguirete la partita dell’Italia questa sera? Che sia proprio Berardi a gonfiare la rete e a regalare la qualificazione agli azzurri? Noi ce lo auguriamo!