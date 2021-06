A Uomini e Donne non fu scelta da Andrea Damante: oggi l’ex corteggiatrice è così; ecco i suoi scatti su Instagram da migliaia di likes.

Quante meravigliose coppie sono nate nello studio di Uomini e Donne? Si, davvero tantissime. Nel corso degli anni abbiamo assistito a tantissime scelte emozionanti, con tanto di petali rossi e canzoni romantiche dopo l’annuncio. Tra le coppie più amate del programma c’è senz’altro quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Un amore grandissimo, quello tra la coppia, che però non ha avuto lieto fine. Ma se le corteggiatrici scelte le ricordiamo facilmente, non è sempre lo stesso con le “non scelte”. Ad esempio, ricordate chi fu la non scelta di Damante?

Ve lo diciamo noi! Si tratta di Laura Frenna, con cui il tronista veronese creò un bel feeling. Ma, alla fine, fu Giulia a rubare il suo cuore. Ma, a distanza di anni, come ritroviamo la bellissima Laura? Ecco alcuni scatti postati proprio da lei su Instagram.

A Uomini e Donne non fu scelta da Andrea Damante: com’è oggi Laura Frenna

È stata la “rivale” di Giulia De Lellis nello studio di Uomini e Donne. Si, perché Laura Frenna ha corteggiato Andrea Damante quando era sul trono. Alla fine, è stata Giulia a ‘portarsi a casa’ il tronista, mentre per Laura la brutta notizia della “non scelta”. Ebbene, a distanza di anni l’ex corteggiatrice si mostra così sui social:

Un post condiviso da Laura Frenna (@laurafrenna15)

Eh si, bellissima come sempre, con i capelli leggermente più scuri rispetto a quando era nello studio di Uomini e Donne. Il suo profilo è seguitissimo e le sue foto fanno sempre il pieno di likes e commenti:

Ma non è tutto: dopo l’esperienza da corteggiatrice, Laura non ha chiuso con Uomini e Donne…Fa infatti parte della squadra del programma di Maria De Filippi, ma dietro le quinte.