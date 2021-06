Mara Venier ha salutato il caro pubblico di Domenica In nel corso dell’ultima puntata del programma: le sue parole in diretta.

Sta andando ora in onda l’ultima puntata di Domenica In. Esattamente oggi 27 Giugno, la splendida Mara Venier è al timone dell’ultimo appuntamento di questa stagione del suo programma. Un appuntamento che, sia chiaro, sarà ricco di ospiti incredibili. E, senza alcun dubbio, pieno di momenti davvero imperdibili. Prima di poter entrare nel vivo della puntata, però, la conduttrice non ha perso occasione di rivolgere due parole al suo pubblico. Lo aveva già fatto nel corso della puntata di 20 Giugno. Quando, dopo un periodo buio, la splendida Venier si è nuovamente mostrata al suo pubblico. E lo ha fatto anche oggi per l’ultima puntata.

“Faccio gli applausi al mio gruppo di lavoro e al pubblico che ci segue sempre con tanto affetto soprattutto quest’anno che non è stato facile per nessuno”, ha detto Mara Venier in diretta televisiva al suo pubblico di Domenica In prima di rivolgere a loro i suoi saluti. Scopriamo attentamente le sue parole.

Mara Venier, ultima puntata di Domenica In: il saluto in diretta

“È l’ultima puntata di Domenica In”, ha detto ancora Mara Venier al suo pubblico della Domenica pomeriggio. Sottolineando quanto quest’edizione del programma sia stata piuttosto difficile e particolare per via dell’emergenza Coronavirus. “Ne abbiamo parlato tanto. Abbiamo cominciato l’anno scorso. Io sono sempre stata qui vicino a voi. E ho sempre cercato di tirare un po’ si il morale con il mio modo di essere”, ha continuato a dire. Specificando di quanto anche lei, nonostante i momenti difficile, ha cercato di alleggerirli con la sua “caratteristica”.

Dopo aver salutato il suo adorato pubblico, però, Mara Venier non ha perso occasione di poter fare loro una raccomandazione. Da domani, Lunedì 28 Giugno, tutta Italia sarà zona bianca. E, proprio in merito, ha detto: “Dobbiamo stare attenti. Abbiamo l’esperienza di quello che è successo l’estate scorsa. Adesso in tanti siamo vaccinati, però continuiamo a seguire le regole”.

Ci sarà anche l’anno prossimo?

Cosa succederà per la prossima stagione? Mara Venier ci sarà? Assolutamente si! E a rivelarlo è stata proprio la diretta interessata. Verso la fine del suo colloquio con Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, la splendida conduttrice ha confermato la sua presenza, per il terzo anno consecutivo, al timone del programma. “L’aspetto qua dato che ci sarò anche l’anno prossimo”, ha detto la conduttrice prima di congedare il commissario.

Buona estate, cara Mara!