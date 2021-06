Sono trascorsi oltre dieci anni da quando l’ultimo film basato sull’iconica saga di “Twilight” ha visto la luce: ricordate “Jacob”, com’è oggi e cosa fa Taylor Lautner?

La saga di Twilight è stata un successo planetario che ha appassionato milioni di persone. La storia di Isabella Swan e del suo amore “impossibile” con il vampiro Edward nella piovosa e fittizia cittadina di “Forks” ha fatto sognare il pubblico. Ma non solo. Amicizia, sacrificio, sopravvivenza: i libri e film hanno raccontato le storie di molti personaggi, tra cui la famiglia Cullen e gli abitanti della “riserva”. In particolare, l’affascinante e impulsivo Jacob Black è stato sicuramente uno dei co-protagonisti delle vicende. Nei panni del giovane licantropo c’era il giovane e talentuoso Taylor Lautner: cosa fa oggi e com’è diventato? Andiamo a scoprirlo insieme!

Leggi anche: Ha interpretato la bellissima Renesmee nella saga di Twilight: com’è diventata oggi la splendida Mackenzie Foy?

Taylor Lautner: com’è oggi e cosa fa l’interprete di “Jacob”?

Classe 1992, l’attore ha ha praticato karate fin da piccolissimo partecipando anche a diversi tornei. Ha ottenuto il titolo di campione Junior World Forms and Weapons e conquistato tre medaglie d’oro in questa disciplina. Al panorama artistico si avvicina inizialmente nell’ambito pubblicitario. Lo ammiriamo poi in “Fury” e “Summerland”. Ha preso parte anche ad un episodio della divertentissima sit-com “Tutto in famiglia”. Da non dimenticare il suo ruolo ne “Il ritorno della scatenata dozzina”.

A consacrarlo alla fama è stata però, sicuramente, la saga di “Twilight” in cui l’attore ha prestato il volto a Jacob Black. L’interprete ha lavorato duramente per “trasformarsi” fisicamente proprio come accade al suo personaggio. L’attore ha poi recitato anche in “Scream Queens” e “Run the Tide – Inseguendo un sogno”. Seguitissimo anche sui social, Taylor Lautner vanta un profilo Instagram da oltre sei milioni e mezzo di follower. Siete curiosi di scoprire com’è cambiato dai tempi di “Twilight”? Ecco uno scatto pubblicato proprio da lui!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Lautner (@taylorlautner)

L’attore è di certo cresciuto, ma il suo fascino non è cambiato affatto: siete d’accordo?