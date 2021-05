Giovanissima, ha interpretato la bellissima Renesmee nella saga di “Twilight”, la figlia dei protagonisti Edward e Bella: com’è oggi la splendida Mackenzie Foy?

Bellezza straordinaria e talento da vendere fin da giovanissima. Mackenzie Foy è stata il volto di Renesmee nella saga di “Twilight”, interpretando la splendida figlia dei protagonisti, Bella ed Edward. Originaria di Los Angeles, oggi ventenne, la magnifica attrice ha iniziato a lavorare come modella ad appena tre anni. Ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie per marchi famosissimi, come Disney e Barbie. Le prime apparizioni nelle vesti di attrice arrivano intorno ai sette anni, quando prende parte ad alcune celebri serie tv. A consacrarla alla fama è senza dubbio il ruolo di Renesmee nella fortunatissima saga sui vampiri. Da quel momento, per la straordinaria bambina prodigio inizia una carriera costellata di successi. Sapete com’è diventata oggi la bellissima Mackenzie Foy? Preparatevi a restare senza parole!

Com’è oggi Mackenzie Foy: resterete senza parole!

Dopo la saga di Twilight l’abbiamo ammirata in diverse pellicole di grande successo. “Interstellar”, in cui ha interpretato la figlia di Matthew McConaughey, “The Conjuring”, “Lo schiaccianoci e i quattro regni”. Si è anche impegnata nelle vesti di doppiatrice. Da sempre dotata di una bellezza eccezionale, la giovanissima artista oggi ventenne, ha dimostrato di possedere anche una naturale predisposizione alla recitazione.

Siete curiosi di scoprire com’è cambiata la dolce attrice dai tempi di “Twilight”? Ebbene, preparatevi a restare senza parole! La talentuosa interprete è oggi una giovane e affascinante donna che, di certo, continuerà a sorprendere il pubblico. Ecco uno scatto che arriva direttamente dal suo seguitissimo profilo Instagram. Riuscite a riconoscere la piccola Renesmee?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mackenzie Foy (@mackenziefoy)

Grazia, eleganza e fascino da vendere: Mackenzie Foy è un vero splendore. La dolcezza dei suoi lineamenti è la stessa di quand’era bambina, siamo certi che sarete d’accordo anche voi. Avevate mai visto com’è diventata l’interprete della piccola e dolcissima Rensmee?