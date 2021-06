Temptation Island 2021, chi è il giovanissimo tentatore di nome Marco? Dall’età alla sua professione e passione: cosa sappiamo su di lui.

L’attesa è finalmente arrivata. Con l’entrata dell’estate, è ufficialmente iniziata anche la stagione di “Temptation Island 2021”. Da Mercoledì 30 Giugno, infatti, andrà in onda l’ottava edizione. Ed oltre a Filippo Bisciglia, che sarà alla sua conduzione per l’ottavo anno consecutivo, ci saranno sei coppie, che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, e ben 25 tentatori. Incredibile, vero? Suddivisi tra 12 splendide ragazze e 13 aitanti ragazzi, il parterre dei single quest’anno promette scintille. Cosa sappiamo, però, su di loro? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del giovanissimo Angelo. Oltre a lui, tra i 13 tentatori, c’è anche lui: Marco.

In attesa, però, di poterlo vedere in azione con le 6 ragazze fidanzate, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? State tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Certo, le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero pochissime. Però, cerchiamo di capire da dove viene, qual è la sua età e qual è la sua passione. Siete pronti? Ecco i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Chi è Marco di Temptation Island: età, città e lavoro

Ciascuna delle sei coppie che prenderà parte a Temptation Island 2021 ha dei validi motivi per prendere parte al docu-reality. C’è chi ha perso la fiducia nel proprio ragazzo perché tradita. E chi, invece, a causa delle nozze rimandate, ha serissima intenzione di capire se ne vale ancora la pena oppure no. Insomma tutti presupposti che ci fanno chiaramente intendere che quest’ottava edizione del programma sarà davvero imperdibile. E a farcelo pensare, sia chiaro, sono anche loro: i 25 single.

Leggi anche –> Temptation Island, brutto inconveniente durante le riprese: è successo in queste ore, che spavento!

Tra il parterre dei tentatori, come dicevamo precedentemente, c’è anche lui: il giovanissimo Marco. Cosa sappiamo su di lui? Purtroppo, al momento, abbiamo pochissime informazioni. E non ci è dato sapere il suo cognome o il suo profilo Instagram. Da quanto si apprende dal web, però, il giovanissimo tentatore sembrerebbe che abbia ben 26 anni. E che arrivi da Cesenatico. Cosa occorre sapere più? Dal web, si apprende che il buon Marco svolge il lavoro da modello.

Sapete qual è la sua passione?

Non soltanto moda e passerelle nella vita di Marco, però! Sembrerebbe che il giovanissimo tentatore di Temptation Island abbia una particolare passione: lo sci e il wakeboard. Insomma, è decisamente un tipo atletico.

Cosa ne pensate? Noi non vediamo l’ora di conoscerlo “da vicino”. Voi?