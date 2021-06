E’ stato il personaggio di Tristàn nella serie televisiva spagnola ‘Il Segreto’: com’è oggi a distanza di anni Alex Gadea?

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda in Italia dal giugno 2013 fino alla sua conclusione, avvenuta poco tempo fa, esattamente il 28 maggio 2021. In Spagna , invece, la sua trasmissione è iniziata qualche anno prima, e si è conclusa nel 2020. Sono state ben dodici le stagioni, tutte incredibilmente attraversate da episodi avvincenti e pieni di colpi di scena. La telenovela è iniziata con la storia del personaggio di Pepa Aguirre, che in seguito a difficili episodi, giunge a Puente Viejo. Qui, si innamora di Tristàn Castro, un militare che torna a casa dopo aver trascorso anni fuori, in guerra.

Ebbene, ad interpretare Pepa è stata la bellissima attrice Megan Montaner, mentre, il personaggio di Tristan è stato interpretato da Alex Gadea. Adesso, a distanza di anni, la domanda che ci poniamo è: come sarà diventato il bellissimo e bravissimo attore?

E’ stato Tristàn nella telenovela spagnola Il Segreto: com’è oggi l’attore? Stenterete a crederci

Abbiamo avuto il piacere di seguire Il Segreto, la telenovela spagnola, per moltissimi anni, esattamente dal 2013 al 2021. Una trama super avvincente che ci ha letteralmente appassionati. Ricordate la prima stagione della soap? Al centro dell’attenzione della storia abbiamo visto proprio loro, i personaggi poco fa citati, ovvero Pepa Aguirre e Tristàn Castro, anche se, in seguito, i colpi di scena cambieranno molte cose, dato che si scoprirà che il suo cognome è Ulloa, perchè il padre è Raimundo Ulloa.

Pepa è stata interpretata dall’attrice Megan Montaner, mente Tristàn dall’attore Alex Gadea. Il personaggio di Tristàn è stato presente dalla prima alla terza stagione, e quindi di anni, ne sono passati. La domanda sorge spontanea: come sarà diventato l’amatissimo attore?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Gadea (@alexgadea01)



Avete visto la foto? Cosa ne pensate? Possiamo assolutamente dire che Alex Gadea non è per nulla cambiato, sembra, anzi, che il tempo per lui, non sia mai trascorso.