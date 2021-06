Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Gabriella: non immaginereste mai qual è la sua grande passione

Sta per iniziare Temptation Island 2021: chi è Gabriella, tra le dodici tentatrici di questa edizione che si preannuncia “scoppiettante”.

Manca davvero pochissimo alla prima puntata di Temptation Island 2021: mercoledì 30 giugno, infatti, il docu-reality di Canale 5 riaprirà i battenti per mettere alla prova durante 21 giorni la solidità di sei coppie. Giunto alla sua decima edizione, il programma prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi resta l’appuntamento televisivo più atteso dell’estate. Quest’anno alla conduzione troveremo di nuovo Filippo Bisciglia. e i protagonisti saranno tutti persone comuni, lontane dal mondo dello spettacolo.

Le coppie in gioco sono state rese note già da alcune settimane dai canali social ufficiali del programma e, da quello che hanno anticipato, sicuramente ci sarà da divertirsi. Si tratta infatti di storie molto interessanti che riserveranno sicuramente tanti colpi di scena.

Temptation Island 2021, curiosità sulla tentatrice Gabriella: città d’origine, titolo di studio e un’inaspettata passione

I telespettatori che da anni seguono Temptation sapranno che i tentatori e le tentatrici sono fondamentali nel format. Oltre ai fidanzati ed alle fidanzate, ora finalmente sono ufficiali anche i 26 single che trascorreranno le giornate insieme alle coppie in Sardegna, a Santa Margherita di Pula, presso l’Is Morus Relais. Dodici ragazze e 13 ragazzi single proveranno a testare il grado di fedeltà tra i partners in gioco: tra le tentatrici troviamo Gabriella della quale vi sveliamo qualche curiosità in questo articolo.

In attesa di conoscerla meglio, dalle poche informazioni che abbiamo su di lei possiamo dirvi che Gabriella è molto giovane, ha 25 anni, ed è napoletana. A quanto pare però il suo cuore calcisticamente appartiene alla Juventus. Oltre a studiare Scienze motorie all’università, la tentatrice è infatti una grande appassionata di calcio, aspetto sempre molto interessante in una donna.

Curiosi di gustarvi le sue avventure a Temptation Island 2021?