Stefano De Martino, soltanto adesso l’ha rivelato: è in arrivo qualcosa di straordinario, incredibile! Ecco di cosa si tratta.

È uno dei conduttori più amati del momento. Non a caso è stato premiato al Festival del Cinema e della Tv di Benevento come miglior conduttore della stagione televisiva. Parliamo di Stefano De Martino, diventato famoso grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Un programma in cui l’abbiamo rivisto quest’anno, ma non sulla pista da ballo: il napoletano è stato uno dei giudici del serale, insieme a Stash e ad Emanuele Filiberto. La rivedremo anche nella prossima edizione del talent?

Questo non è ancora chiaro! Staremo a vedere, ma nel frattempo c’è un’altra bellissima novità che riguarda l’ex marito di Belen Rodriguez. In arrivo un importante impegno per lui, che vestirà un ruolo del tutto inedito. Scopriamo di più!

Prima ballerino, poi conduttore, ma non è finita qui! Stefano De Martino diventa anche attore. Ad annunciarlo è stato proprio lui a Benevento, in occasione del Festival: “Non posso dirvi ancora nulla. Il film è molto bello, l’unica pecca potrei essere io”. Queste le parole dell’ex ballerino di Amici, che non ha potuto però rivelare altro sulla pellicola di cui farà parte. Ma ha dato alcune indicazioni sul ruolo che vestirà: “Farò un film, finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò ad essere il meno possibile me stesso, qui interpreterò un ruolo. Non so come verrà”.

Con la solita ironia, Stefano commenta la sua partecipazione: “L’unica pecca del film potrei essere io ma ho solo 10 pose quindi potete anche distrarvi!”

Insomma, una nuova avventura per il bel De Martino. Noi non vediamo l’ora di vederlo nelle vesti di attore, e voi?