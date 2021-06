Norman Reedus è uno dei volti storici di “The Walking Dead” e ricopre il ruolo di “Daryl” fin dalla prima stagione: ricordate in quale iconica serie tv ha recitato in passato?

Fin dalla primissima stagione Norman Reedus ha prestato il volto all’intrepido e affascinante Daryl Dixon in “The Walking Dead”. Un personaggio complesso e dalla mille sfumature, all’apparenza insensibile e cinico, che si rivelerà possedere un cuore d’oro e una lealtà fuori dal comune. Il celebre attore è ormai una vera icona del format, uno dei personaggi più amati dal pubblico. Originario di Hollywood, l’interprete vanta una carriera brillante sia al cinema che sul piccolo schermo. Ricordate in quale iconica serie tv ha recitato Norman Reedus in passato, prima di approdare a “The Walking Dead”? Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria: seguiteci nelle prossime righe!

Norman Reedus, in quale iconica serie tv ha recitato in passato?

Forse non tutti lo sanno, ma l’attore ha viaggiato molto nel corso della sua vita e vissuto in paesi diversi. Per un lungo periodo è stato in Giappone, ma anche in Spagna. Proprio come la sua controparte televisiva, ama molto le moto e ha lavorato anche come pittore e fotografo. Oggi è felicemente impegnato con la bella attrice Diane Kruger che lo ha reso padre di una bambina. Reedus ha già un figlio nato dalla precedente relazione con Helena Christensen.

Agli inizi della sua carriera in tv, Norman Reedus ha preso parte ad un format ancora oggi davvero amatissimo dal pubblico. Una serie tv indimenticabile di cui di recente è stato prodotto un rebot. Ricordate di quale si tratta? Ebbene l’attore ha vestito i panni del fidanzato di Paige alias Rose McGowan nella celebre e iconica serie di “Streghe”. In particolare, ha recitato negli episodi 20 e 21 della quinta stagione. E voi, ricordavate questo particolare?