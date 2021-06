Impossibile dimenticare il simpaticissimo maggiordomo della serie televisiva “La Tata”: è trascorso diverso tempo da questo momento ed adesso Niles ha 75 anni, eccolo oggi!

Tra le tante serie televisive che hanno reso mitiche ed indimenticabili le giornate degli anni ’90, è davvero impossibile non fare riferimento a lei. Stiamo parlando proprio “La Tata”. Concentrata sulle avventure della mitica Francesca Cacace, la serie televisiva raccontava la storia di questa simpaticissima donna che, dopo aver perso il lavoro, si trova a lavorare come tata per il signor Maxwell ed i suoi figli. Badate bene, però, nella super e mega sfarzosa villa, la bellissima Francesca non era la sola a lavorare. Oltre a lei, infatti, vi era anche il simpaticissimo maggiordomo: Niles.

Simpaticissimo e, soprattutto, sempre pronto a difendere Francesca Cacace dalle “grinfie” dell’assistente del signor Maxwell, il buon Niles ha riscosso un successo davvero immediato. Tanto è vero che, ancora adesso, viene ricordato con affetto e simpatia da tutto il pubblico della serie televisiva. A questo punto, però, vi chiediamo: siete curiosi di sapere com’è cambiato oggi? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ricordate Niles de “La Tata”? Oggi ha 75 anni, incredibile!

Con la sua immensa simpatia, il maggiordomo Niles è stato uno delle vere e proprie colonne portanti della serie televisiva “La Tata”. Grande amico del signor Maxwell e, soprattutto, dei suoi tre figli, l’uomo ha provato una certa simpatia per la bella Francesca Cacace tanto da difenderle spesso e volentieri. Com’è cambiato, però, in tutti questi anni? Appurato che la prima puntata della serie televisiva è andata in onda nel lontano 1993 e che ci ha fatto compagnia per circa 6 stagioni, come sono cambiati i suoi protagonisti?

In alcuni dei nostri recentissimi articoli, vi abbiamo parlato della trasformazione dell’affascinante signor Maxwell oppure di quella di Francesca. Piano piano ovviamente affronteremo anche quella di tutti gli altri protagonisti, ma siete curiosi di sapere com’è diventato oggi il simpaticissimo Niles? Ci pensiamo noi! Date un’occhiata qui:

Insomma, saranno anche passati ben 22 anni dall’ultima puntata de “La Tata” ed adesso, da quanto si legge dal web, il buon Niles ha ben 75 anni, eppure è sempre lo stesso. Siete d’accordo?