E’ stata Aurora nella famosa soap opera Il Segreto: com’è oggi l’attrice a distanza di alcuni anni? Resterete di stucco.

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, la sua messa in onda è avvenuta dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021, quando è stata trasmessa l’ultima puntata in prima serata. Sono state ben dodici le stagioni. La telenovela è iniziata con la storia del personaggio di Pepa Aguirre che giunta a Puente Viejo, scopre qualcosa di davvero inaspettato.

Intorno al personaggio di Pepa, interpretato dall’attrice Megan Montaner, ci sono stati tantissimi altri importanti protagonisti, divenuti nelle stagioni successive il centro della trama. Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto è presente una delle attrici che ha fatto parte della serie, nelle vesti di Aurora: la ricordate? Era la figlia di Pepa e Tristan, giunta nella terza stagione. L’attrice che ha vestito i panni di Aurora è Ariadna Gaya: sono passati diversi anni, com’è oggi?

Ha interpretato il personaggio di Aurora ne Il Segreto: oggi l’attrice si mostra così, incredibile

Come vi abbiamo anticipato poco fa, nella foto che vi abbiamo qui riportato è presente la bellissima e bravissima attrice Ariadna Gaya, che ha vestito i panni nella soap di Aurora, la figlia di Tristan e Pepa, la cui identità, inizialmente, prima della sua venuta a Puente Viejo, era stata usurpata da Jacinta Ramos. Ebbene, l’attrice è stata presente per diverse stagioni, ma non in tutte. Oggi, sono passati diversi anni, come sarà Ariadna?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariadna Gaya (@ariadna_gaya)



Avete visto la foto che vi abbiamo mostrato? Cosa ne pensate? L’attrice è sempre più spettacolare, e appare luminosa in tutta la sua bellezza.