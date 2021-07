Era Sharon, la bella della scuola ne “I ragazzi della III C”: dopo 32 anni la ritroviamo così, l’avreste riconosciuta?

Com’è diventata l’attrice Sharon Gusberti, tra i protagonisti del mitico telefilm “I ragazzi della III C”: resterete senza parole!

Verso la fine degli anni ’80, precisamente il 13 gennaio 1987, sbarcava su Italia 1 un telefilm destinato a fare la storia della televisione italiana. Ambientato a Roma, nel liceo immaginario “Giacomo Leopardi”, “I ragazzi della III C” raccontava le vicende di una decina di studenti della classe III C per l’appunto.

Importanti anche alcuni personaggi esterni al gruppo come alcuni docenti, il cartolaio, i genitori di alcuni alunni.

Vero e proprio trampolino di lancio per Fabrizio Bracconeri, rimasto legato al mondo della tv, la serie è stata trasmessa fino al 1989 per la durata di tre stagioni, in tutto 33 puntate.

Uno dei personaggi rimasti sicuramente indimenticabili è quello si Sharon Zampetti, interpretata da Sharon Gusberti. La ragazza era la classica ‘bella e snob’ della scuola, suo padre era il simpatico Commendator Camillo Zampetti. Ogni mattina veniva accompagnata a scuola da due guardie del corpo ed era contesa dai due compagni di classe Chicco e Massimo.

Sono trascorsi oltre 30 anni da allora: com’è oggi la bionda attrice? Scopriamolo!

Ricordate Sharon de “I ragazzi della III C”? Sono passati tantissimi anni, l’attrice oggi

Sharon Gusberti aveva esordito nella recitazione già l’anno prima, nel 1986 nel film “Yuppies” del regista Carlo Vanzina, l’attrice ha recitato. Sempre in quell’anno aveva lavorato per Vanzina in “Via Montenapoleone”.

Nata a Milano, il 6 agosto 1964, oggi ha 56 anni e la sua non è stata una carriera lunga. Dopo la fine de “I ragazzi della III C” si è allontanata definitivamente dal mondo dello spettacolo.

In questo scatto sul suo profilo Instagram la vediamo ancora molto bella: bionda, occhi azzurri e viso angelico come allora nonostante gli anni passati. Complimenti!