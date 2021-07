Temptation Island, dolorosissima perdita per l’ex protagonista del programma: “Brutto incidente, era il mio tutto”, il messaggio è straziante.

È stata una delle protagoniste più amate dell’edizione del 2019 di Temptation Island, dove ha partecipato col suo ormai ex Vittorio. Sempre sorridente e solare, le sue battute sono diventate vere e proprie frasi ‘cult’ per i fan del programma. Questo, però, non è un momento facile per Katia Fanelli.

Nel suo ultimo post pubblicato sui social, qualche ora fa, l’ex protagonista del docu-reality di Canale 5 ha annunciato una notizia tristissima. Una perdita dolorosissima per lei, che le ha straziato il cuore.

Temptation Island, dolorosissima perdita per l’ex protagonista: “Una parte di me se ne è andata”, brutto incidente

“Ieri è stata una giornata infernale per me, è venuta a mancare Fotonica in un brutto incidente.. non sto ancora realizzando sto a pezzi… Non riesco a parlarvene e faccio fatica anche ad esprimermi perché il dolore mi ha spezzato il cuore.” Con queste parole, Katia Fanelli comunica ai fan la scomparsa della sua amatissima cagnolina, in seguito ad un incidente.

Un dolore immenso per l’ex protagonista di Temptation Island, per la quale la sua Fotonica era come una figlia: “ La mia ombra, la mia compagna di viaggio, il mio tutto”, scrive nella didascalia del post, in cui condivide un video in compagnia della cagnolina:

Una notizia terribile, che ha rattristito tutti: una pioggia di cuori e messaggi ha invaso il post di Katia. In tanti hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla Fanelli, in questo momento difficile. Tanti anche gli ex volti di Temptation Island, che si sono stretti a lei: da Cristina Incorvaia a Jessica Battistello, da Sabrina Mantinengo a Nunzia Sansone, e tanti altri.

“Il male è lancinante e per questo, ho deciso di prendere FOTONICA 2 la sua sorellina ,che mi aspetta proprio domani a Rimini. Voglio rivedere la mia Fotonica in questa nuova cucciola per poi presentarvela.”, aggiunge Katia, comunicando che si prenderà cura della sorella della sua amata cagnolina.