Tale e quale Show, arriva la clamorosa decisione di Carlo Conti: incredibile, cambia tutto!

Negli ultimi mesi sono iniziati i preparativi per la prossima stagione di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti e che vede al centro dell’attenzione fantastiche imitazioni. Sono state molte le voci di chi possano essere i concorrenti dell’edizione che si appresta ad iniziare a settembre, e proprio a tal proposito, sono emersi i primi nomi.

A quanto pare, però, lo spettacolo, che vedrà la messa in onda il venerdì, subirà qualche cambiamento, e non piccoli. Ma cosa succederà esattamente nella nuova edizione di Tale e quale show? Ebbene, seguiteci, vi sveliamo ogni cosa nei minimi dettagli.

Tale e quale show, Carlo Conti ha deciso: cosa cambia, incredibile

A settembre, esattamente il venerdì, andrà in onda la nuova edizione di Tale e quale show, lo spettacolo che appassiona gli spettatori, portato avanti da Carlo Conti. Sembrerebbe, però, che possano esserci seri cambiamenti nella nuova stagione del programma. Quali potrebbero essere?

Secondo le indiscrezioni di TvBlog, potrebbero arrivare Cristiano Malgioglio e Christian De Sica, ma ovviamente, al momento, sono solo voci, e non si ha nessuna certezza. Sembrerebbe che Loretta Goggi sia stata riconfermata, in qualità di presidente di giuria. E proprio tra i papabili personaggi che potrebbero far parte della giuria, spuntano i primi nomi. All’attenzione sarebbero saltati i nomi di Frank Matano, Nek, Angelo Pintus, Orietta Berti, Frncesco Gabbani, Pupo e Lillo: avremo modo di vedere qualcuno di loro in giuria? Lo scopriremo, forse, a breve. Vincenzo Salemme, invece, non dovrebbe essere riconfermato, perchè, è impegnato con il set di un film.

Nel cast sono emersi molti nomi, e sembrerebbero essere stati confermati Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando, reduci dal successo ottenuto al Grande Fratello Vip. E ancora, la bellissima e bravissima Alba Parietti, e ancora, abbiamo Federica Nargi, Ciro Priello e Deborah Johnson. Ebbene, cosa accadrà nella nuova edizione di Tale e quale show? Non ci resta che attendere!