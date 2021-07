Alba Parietti, sconvolgente: ‘no’ ad un mucchio di miliardi, la showgirl è stata irremovibile

La clamorosa confessione di Alba Parietti: la showgirl ha raccontato di aver rifiutato in passato un’offerta economica pazzesca.

Alba Parietti è uno dei nomi più noti nel mondo dello spettacolo: la splendida showgirl che proprio in questi giorni ha compiuto 60 anni ha una carriera davvero incredibile alle spalle. Dai suoi esordi, circa 40 anni fa, sono tantissimi i programmi tv a cui ha lavorato ma non solo. La televisione non è infatti il solo settore in cui Alba si è cimentata: ha scritto anche dei libri e per breve tempo è stata anche una cantante.

Indubbiamente bellissima ma anche tanto intelligente, è una delle opinioniste più richieste dai programmi televisivi e i suoi interventi non risultano mai banali. Oltre al suo lavoro sono state anche la sua vita sentimentale e la sua storia personale ad appassionare il pubblico.

Non tutti però conoscono un retroscena della sua vita lavorativa: vi assicuriamo che c’è da rimanere di stucco, continuate a leggere!

Alba Parietti, non tutti lo sanno: l’incredibile rifiuto della showgirl

La madre dell’ex gieffino Francesco Oppini ha raccontato tempo fa un episodio davvero clamoroso nel quale c’entra nientemeno che Silvio Berlusconi. La Parietti ha confessato che negli anni Novanta il Cavaliere le offrì ben nove miliardi delle vecchie lire per un contratto in esclusiva con Mediaset. Ebbene, lei rifiutò la proposta! Proprio così: Alba disse di no a quell’allettante offerta evidentemente per una questione di idee politiche.

Ha poi aggiunto di essersene pentita: “All’epoca pensavo che prendere soldi da Berlusconi sarebbe stato un po’ come vendermi al diavolo – raccontò nel 2019 ospite in radio al programma ‘Un giorno da pecora’ -. Fu la più grande c*****a. Avrei potuto rimanere fedele a me stessa anche accettando quell’offerta”.

Vi sareste mai immaginati un retroscena simile?