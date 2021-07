Terrore per Orietta Berti: la cantante lo ammette pubblicamente, “È il mio pensiero fisso”, la confessione.

È una delle cantanti più amate di sempre. Le sue canzoni hanno fatto innamorare intere generazioni…anche quelle moderne! Si, perché con la sua Mille, realizzata in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, Orietta Berti è diventata una vera e propria icona dell’estate 2021. Un periodo magico per l’artista, che si è raccontata a cuore aperto in una lunga intervista a Il Corriere della sera.

Un’intervista in cui ha parlato anche del suo grande amore con Osvaldo Paterlini, che ha sposato nel 1967. Una storia d’amore meravigliosa, ma proprio al suo adorato marito è legata la più grande paura della cantante. Ecco cosa ha confessato.

Terrore per Orietta Berti: la cantante confessa la sua grande paura, c’entra il marito Osvaldo

Insieme formano una delle coppie più unite e longeve del mondo dello spettacolo. Parliamo di Orietta Berti e il suo adorato Osvaldo Paterlini, unitisi in matrimonio nel 1967 e, da quel momento, inseparabili. Al Corriere della Sera, la cantante ha parlato di una grande paura che ha dentro e che riguarda proprio il suo compagno di vita: “Io e mio marito abbiamo avuto il Covid, siamo stati molto male. Il pensiero è chi va via prima: io o Osvaldo? Questo è il pensiero fisso che viene a una certa età.”

Queste le parole della Berti, che spiega come, negli ultimi tempi, il marito abbia difficoltà a seguirla nei suoi impegni lavorativi: “Adesso Osvaldo si stanca troppo a seguirmi, ha avuto tante operazioni agli occhi, soffre la luce e il rumore. E nel nostro ambiente c’è solo quello: luce e rumore”

Un amore davvero speciale, quello che lega Orietta e Osvaldo, il primo e unico grande amore della cantante: dal loro matrimonio sono nati Omar, nel 1975, e Otis, nel 1980.