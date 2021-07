Grande Fratello, Katia e Ascanio: accade dopo 16 anni di matrimonio, tutti ancora increduli

Cosa accade tra Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli dopo 16 anni di matrimonio: si incontrarono al Grande Fratello, ricordate?

Katia e Ascanio sono la prova inconfutabile che anche al Grande Fratello o comunque in un reality è possibile trovare il vero amore.

Un amore nato a dispetto delle previsioni più disastrose: lei, la bionda e grintosa ragazza milanese, con i suoi look all’ultima moda e il suo carattere forte sembrava resistere benissimo alla corte serrata del già ‘cotto’ Ascanio Pacelli.

Lui, appassionato di golf e discendente da Papa Pacelli, aveva completamente perso la testa per lei e il tempo gli ha dato ragione. Dal 2005 i due hanno formato una splendida famiglia e oggi hanno due figli, Matilda e Tancredi.

Al Tv Sorrisi e Canzoni, la coppia ha fatto tempo fa incredibili rivelazioni, scopriamo cosa hanno raccontato.

Katia e Ascanio, fan di stucco a distanza di 17 anni dal Grande Fratello

Al noto settimanale, marito e moglie hanno svelato il loro ‘segreto’ per continuare ad amarsi così dopo tanti anni.

“Non c’è una pillola magica. Se guardo mio marito mi piace come il primo giorno. Sento ancora le farfalle nello stomaco, mi piacciono anche i suoi difetti. Il mio consiglio è di non trascurarsi mai, per sé ma anche per la persona che si ha accanto. Facciamo tante cose insieme come guardare serie tv o viaggiare”, ha detto Katia.

“Non esiste un segreto. Una volta che accetti il lato oscuro dell’altro sei a posto. Mia moglie quando si arrabbia urla, dice parolacce, ma l’importante è contenere l’evoluzione sismica del litigio e aspettare che passi. E poi la componente fisica è importante”, ha spiegato Pacelli.

Un amore così duraturo e forte dopo tutti questi anni è qualcosa di incredibilmente raro, complimenti alla magnifica coppia!