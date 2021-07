Attraverso i suoi canali social, Rudy Zerbi ‘stuzzica’ i follower: il commento della ballerina Giulia Stabile fa il pieno di like

Rudy Zerbi è uno dei professori del talent show Amici di Maria De Filippi. Il figlio di Mengacci lavora accanto alla conduttrice televisiva dal 2009. Non si può dire che ormai Zerbi sia una figura del talent show. Maria l’ha scelto anche come giurato di Tu si que vales, dove anche lì è presente da ben sette anni. Il professore del talent show oggi ha ‘stuzzicato’ i suoi follower su Instagram, mettendo in palio addirittura un premio. Tra i tanti commenti giunti sotto al post figura anche quello di Giulia Stabile, che ha fatto il pieno di like.

Rudy Zerbi ‘stuzzica’ i follower: il commento di Giulia Stabile

Essendo ormai un personaggio televisivo di successo, oltre che conduttore radiofonico e produttore discografico, Rudy Zerbi è molto seguito sui social. Su Instagram, ad esempio, ha da poco superato i due milioni di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di interazioni e anche le sue stories sono abbastanza seguite.

Poche ore fa, il professore di Amici ha pubblicato una foto in moto con il casco, chiedendo ai suoi seguaci: “Sotto il casco cosa c’è?“. Zerbi ha messo in palio addirittura un ‘premio’: “Il commento più crudele vince un mojito sgasato caldo“.

Nel giro di pochi minuti sono arrivati tantissimi commenti e tra questi figura anche quello di Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La ballerina italo-catalana ha scritto: “Non provo ad indovinare perché ci azzeccherei e il mojito non lo voglio.. Ma questa foto la conosco già?“. Il commento della Stabile ha ricevuto il pieno di like.

Tra i commenti, inoltre, spunta anche quello di Sangiovanni, secondo classificato ad Amici e fidanzato della Stabile. Il cantante ha scritto: “Placca tettonica“. Anche per lui sono arrivati tantissimi like.