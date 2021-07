E’ stato Angelo Buondio In Elisa di Rivombrosa: com’è oggi l’attore e cosa fa, si mostra proprio così.

Siamo stati travolti e avvolti completamente dalla meravigliosa fiction Elisa Di Rivombrosa, una delle serie più belle di sempre, andata in onda tra il 2003 e il 2005. Una trama che ha tenuto incollati alla televisione milioni di telespettatori e che ha visto al centro dell’attenzione la travagliata storia d’amore tra Elisa, una ragazza di umili origini e il conte Fabrizio Ristori, uno dei nobili più amati dell’epoca.

Leggi anche Vittoria Puccini, impossibile dimenticarla in “Elisa di Rivombrosa”: sapete cosa successe ai provini? Il retroscena

Elisa è stata interpretata dalla bellissima Vittoria Puccini, mentre il conte Ristori da Alessandro Preziosi. Ovviamente, a girare intorno alla fiction sono stati davvero tantissimi i personaggi. Ricordate Angelo Buondio? Questo personaggio è stato interpretato dal bravissimo attore Pierluigi Coppola. A distanza di 16 anni, com’è oggi l’attore e cosa fa?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: clicca qui

E’ stato Angelo Buondio in Elisa di Rivombrosa: oggi l’attore è così, dopo ben 16 anni

Elisa di Rivombrosa è una fiction televisiva andata in onda dal 2003 al 2005 e che ha visto, inizialmente, nella prima stagione, al centro dell’attenzione la storia d’amore tra Elisa Scalzi, una ragazza di umili origini e Fabrizio Ristori, apprezzatissimo nobile. Nel cast della famosa serie abbiamo avuto il piacere di vedere numerosi personaggi: tutti incredibilmente fantastici!

Leggi anche In Elisa di Rivombrosa era la bellissima Isabella: dopo 16 anni si mostra così, le sue foto vi lasceranno senza parole

Ricordate lo stalliere Angelo Buondio? Nella fiction si innamora perdutamente di Elisa. Questo personaggio è stato interpretato da Pierluigi Coppola. Da allora sono passati circa 16 anni, com’è cambiato l’amatissimo attore?

Avete visto lo scatto? A quanto pare, Coppola è sempre uguale, molto affascinante e non sembra aver subito cambiamenti evidenti. Curiosando sul suo profilo instagram, notiamo che in biografia riporta: “Classe 1977, geometra mancato, attore di serie tv annoiato, attualmente bartender, consulente aziendale e pittore in erba”. Come è possibile vedere dai diversi scatti resi noti, l’attore ha intrapreso anche un percorso professionale diverso, divenendo un bartender.