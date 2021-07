Temptation Island, non era mai successo prima di questa edizione: avete notato anche voi? Impossibile non averci fatto caso.

State seguendo anche voi la seconda puntata di Temptation Island? Bene! Allora, senza alcun dubbio, anche voi non avete potuto fare a meno di notare un “clamoroso” dettaglio. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli. Anche se, vi anticipiamo, una cosa del genere non è mai successo prima. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. Proprio in contemporanea alla messa in onda del secondo appuntamento, sono spuntati diversi commenti su Twitter che sottolineano proprio questa “novità assoluta”.

A quanto pare, sembrerebbe proprio che questa ottava edizione di Temptation Island sia l’edizione assoluta delle novità. Non soltanto, per la prima volta in assoluto, le tentatrici si sono “scagliate” contro uno dei sei fidanzati, ma proprio nel corso della seconda puntata è successa una cosa che non era mai successo prima d’ora. Curiosi di saperne di più? Ci pensiamo immediatamente!

Temptation Island, non era mai successo prima: avete notato?

Sta andando adesso in onda la seconda puntata di Temptation Island e, vi assicuriamo, sta già accadendo di tutto. Badate bene: non facciamo soltanto riferimento alla domanda “imbarazzante” che Stefano ha fatto a Filippo Bisciglia da un momento all’altro, ma anche al grandissimo colpo di scena che Tommaso Eletti ha regalato a tutti i telespettatori del docu-reality.

Tralasciando questo, però, vi siete resi conto anche voi di una novità davvero imperdibile? Senza alcun dubbio, si! Anche perché, diciamoci la verità: non mai successo prima d’ora. E, quindi, difficilmente può passare inosservato. Di che cosa parliamo? Ebbene: avete notato che, per ben due volte, Filippo Bisciglia, dopo il falò consueto dei ragazzi, è ritornato nel loro villaggio per richiamarli nuovamente? Dapprima con Stefano, fidanzato di Manuela, ed in seguito con Ste, fidanzato e futuro marito di Claudia, il conduttore è ritornato alla postazione classica per fare vedere loro altri due video inediti delle loro compagne.

Diteci la verità: l’avevate notato anche voi?