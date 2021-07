Tra poche ore si disputerà la semifinale di questi Europei, ma quanto guadagna l’Italia qualora si qualificasse per la finale?

Ci siamo: mancano pochissime ore e, finalmente, si disputerà la tanto attesa semifinale di questi Europei. A partire dalle ore 21:00 di stasera, Martedì 6 Luglio, l’Italia di Roberto Mancini incontrerà e sfiderà la Spagna di Luise Enrique. Come finirà? Al momento, non lo sappiamo! Una cosa, però, è certa: sarà una partita indimenticabile. Per circa 90 minuti, i giocatori delle rispettive squadre daranno tutti loro stessi per aggiudicarsi la vittoria. E la qualificazione alla finale. A questo punto, però, ci chiediamo: qualora l’Italia dovesse aggiudicarsi la vittoria, quanto guadagnerebbe?

Leggi anche –> Nazionale italiana, chi guadagna di meno nella rosa di Mancini: parlano tutti di lui

È questa la domanda che, senza alcun dubbio, vi sarete fatti in tantissimi. Qualora la Nazionale Italia dovesse battere la Spagna, aggiudicarsi la vittoria ed arrivare in finale, quanto guadagnerebbe ciascun suo calciatore? Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che la cifra sia davvero da togliere il fiato. Volete saperne anche voi di più? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Quanto guadagna la Nazionale Italia per la finale degli Europei?

In attesa di poter sapere se sarà proprio l’Italia a sfidare una tra la Danimarca e l’Inghilterra nel corso della partita finale di questo Europei, siete curiosi di sapere quanto guadagnerebbe nel caso di vittoria con la Spagna e, quindi, qualifica diretta alla finale? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Leggi anche –> Paola Ferrari si lascia andare ad apprezzamenti sul calciatore della Nazionale: il ‘dettaglio’

Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che ciascun calciatore per la qualifica alla semifinale abbia guadagnato ben 150 mila euro lordi. Per il passaggio alla finale, invece, si legge che si guadagnerebbe intorno ai 200 mila euro lordi. Ma non è affatto finita qui. Se, invece, l’Italia dovesse addirittura vincere gli Europei, i suoi calciatori quanto guadagnerebbero? Ebbene: si tratterebbe di ben 250 mila euro. Insomma, in ogni caso si tratta di cifre che tolgono il fiato no?

Cosa ne pensate? Secondo voi, l’Italia riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria con la Spagna e la qualifica alla finale? Noi ce lo auguriamo vivamente!