Per l’ex Miss Italia è in arrivo una nuova e grandiosa avventura: l’annuncio a sorpresa è appena arrivato, la modella è pazza di gioia!

Sembrerebbe proprio che, a partire da Settembre prossimo, l’ex Miss Italia sia la protagonista indiscussa di una nuova e formidabile avventura. A darne l’annuncio e a condividerlo con i suoi numerosi sostenitori, è stata proprio la diretta interessata. Alcune ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, la bellissima e giovanissima modella non ha affatto perso occasione di poter rendere partecipi il suo pubblico di questa fantastica notizia. Di chi parliamo esattamente? La risposta è piuttosto semplice: Carolina Stramare. È proprio la bellissima ex Miss Italia del 2019 che diventerà il volto e presenza fissa del piccolo schermo italiano.

Dopo l’abbandono a L’isola dei Famosi ancora prima di prendervi parte a causa di problemi familiari, sembrerebbe che si sia letteralmente aperto un portone per Carolina Stramare. L’annuncio è appena arrivato. E, così come lei, anche tutti i suoi sostenitori sono letteralmente impazziti di gioia per questa fantastica notizia.

Carolina Stramare, nuova avventura per l’ex Miss Italia: accadrà a breve, incredibile!

È proprio attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram che Carolina Stramare, ex Miss italia del 2019, non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico una fantastica notizia. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: a partire dall’inizio del prossimo campionato, la bellissima modella sarà il suo volto fisso. Ci spieghiamo meglio: stando a quanto si apprende dal suo ultimo post, sembrerebbe proprio che Carolina Stramare sarà il nuovo volto della Serie B.

Insomma, una grandissima e splendida avventura per Carolina Stramare. Che, dopo l’addio inaspettato a L’Isola dei Famosi ancora prima che partisse, sarà la madrina della Serie B. Al momento, non abbiamo ancora alcuna informazione su quando inizierà il campionato. Anche che, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che questa nuova e fantastica avventura inizierà a fine Agosto. Una cosa, però, è certa: gli appuntamenti di quest’anno saranno davvero imperdibili!

Cosa ne pensate voi? È o non è una fantastica notizia? Noi non vediamo l’ora di vederla in questa nuova veste, voi?