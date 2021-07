Nilufar Addati, ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, ha cambiato casa e l’ha mostrata sui social: l’avete vista? È pazzesca: tutti i dettagli!

Nilufar Addati ha cambiato casa: da Napoli a Roma, da Roma a Milano! Avete letto proprio bene, si! L’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne non vive più nella Capitale dove si era trasferita qualche anno fa, ma ha deciso di cambiare completamente città. E di trasferirsi, quindi, al Nord. L’annuncio, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato dato qualche giorno fa dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale. E, in un vero e proprio batter baleno, aveva fatto esplodere di gioia i suoi sostenitori. Qualche ora fa, invece, la bellissima Nilufar ha mostrato alcuni dettagli della sua casa.

Leggi anche –> Uomini e Donne, finalmente sposi: nozze da favola per l’amatissima coppia nata in tv

Voi avete visto la nuova casa di Nilufar Addati? Qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, l’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne ha mostrato alcuni dettagli della sua nuova dimora milanese. L’avete vista anche voi? Ci pensiamo noi. Anche se, vi anticipiamo: è davvero pazzesca!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Nilufar Addati, avete visto la sua nuova casa a Milano: “dettagli” impressionanti, è bellissima!

È proprio attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale che Nilufar Addati non ha perso occasione di poter mostrare ai suoi sostenitori la sua nuova casa a Milano. Voi l’avete mai vista? Su Instagram, vi assicuriamo, la splendida napoletana ha mostrato tutti i suoi dettagli. E, vi assicuriamo, è davvero straordinaria!

Leggi anche –> Gemma Galgani, clamoroso: è accaduto dopo Uomini e Donne, non se lo sarebbe mai aspettata

Siete curiosi anche voi di conoscerla? Ci pensiamo noi ad illustrarvela nei suoi minimi dettagli, state tranquilli. Partiamo immediatamente dalla zona ‘living’.

Arredata da un parquet di colore chiaro, un divano anche esso chiarissimo e un tavolo a quattro posti, il soggiorno e la cucina della casa di Nilufar si mostra come un luogo piuttosto luminoso, grazie anche alle due finestre poste in posizione piuttosto strategica, ed accogliente.

Dopo la cucina e il soggiorno, la Addati ha mostrato la sua stanza da letto. Che, badate bene, ha un dettaglio non da poco. Oltre ad un vasto letto matrimoniale, la camera è predisposto anche di una immensa cabina armadio.

Ultima stanza mostrata in questo tour, è proprio il bagno. Composto da tutti i servizi igienici sanitari utili, anche quest’ultima parte di casa presenta un pavimento di colore chiaro abbinato alla parte restante delle mattonelle.

Cosa ci dite? Vi piace? È davvero bellissima, c’è ammetterlo!