Barbara D’Urso, così non l’abbiamo mai vista: giornata speciale per la conduttrice, ecco come si è mostrata sul suo canale social.

È una delle conduttrici più famose ed amate della nostra tv. Ma forse non tutti sanno che è super seguita anche sui social. Parliamo di Barbara D’Urso, che sul suo canale ufficiale di Instagram può contare su ben due milioni e 700 mila followers! Followers con cui condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage lavorativi ad attimi di vita quotidiana. E, qualche ora fa, la conduttrice ha condiviso delle immagini che non sono passate affatto insosservate.

La splendida napoletana ha detto ‘addio’ ai panni della conduttrice per un giorno, mostrandosi in vesti del tutto inedite. Un giornata ricca di emozioni per lei… Curiosi di scoprire i dettagli? Vi spieghiamo tutto.

Barbara D’Urso come non l’avete mai vista: vesti inedite per l’amatissima conduttrice, giornata emozionante

“Oggi ho indossato questa fascia con grande gioia, perché ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare l’unione di due dei miei più cari amici.”. Queste le parole di Barbara D’Urso, che nella giornata di ieri ha condiviso con i suoi fan un momento speciale. È stata proprio la conduttrice, infatti, a celebrare le nozze di Annalia e Filippo, due amici storici della conduttrice, tra i più stretti.

“Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita “, scrive la conduttrice nel suo post, dove si mostra in compagnia degli sposi. Date un’occhiata:

Un’emozione immensa per la conduttrice, che con la fascia tricolore ha unito in matrimonio due dei suoi più cari amici. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo sposi!